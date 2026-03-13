'정유사 맏형' SK 찾아간 산업부 장관 "최고가격제, 정유업계 역할 중요"

김정관 장관, 13일 SK에너지 본사 방문

석유 최고가격제 안정적 운영 협력 당부

석유시장 점검회의 후 주유소 현장 방문

"국민불안 이익 삼는 불법행위 강력 단속"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 13일부터 '석유 최고가격제'를 시행한 가운데, 산업통상부 장관이 '정유업계의 맏형' SK에너지를 찾아가 적극적인 협력을 당부했다.

또 석유시장 점검회의에 이어 서울의 한 주유소 현장을 찾아가 소비자 가격을 직접 점검하고 "국민의 불안을 이익의 수단으로 삼는 모든 불법행위를 강력 단속하겠다"고 강조했다.

◆ 정부 "석유 유통 불법행위 강력 단속"

김정관 산업통상부 장관은 이날 오전 한국무역보험공사에서 '범부처 합동점검단 회의'를 주재했다.

그동안 점검단은 국제·국내 석유 가격을 모니터링하고 가격 담합행위를 단속하는 한편, 유가보조금 부정수급 및 세금탈루 혐의 등을 점검해 왔다. 점검단은 산업부와 국토부, 공정위, 국세청 등 관계부처와 지자체, 한국석유공사, 한국석유관리원 등 유관기관으로 구성됐다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 13일 오전 서울 종로구 서린동 한국무역보험공사에서 열린 범부처 합동점검단 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.13 jk31@newspim.com

이날 회의에서 점검단은 최근 석유시장 점검 결과를 공유하고 향후 불법 석유 유통 근절을 위한 협조를 강화해 나가기로 했다.

김정관 장관은 "국민의 불안을 이익의 수단으로 삼는 모든 불법 행위는 결코 용납될 수 없다"면서 "범부처 차원의 강력한 단속이 필요하다"고 강조했다.

◆ 1주일간 석유 불법유통 20건 적발

점검단이 지난 6일부터 불법 석유유통 위험군 주유소를 대상으로 800회 이상 집중 단속한 결과 20건의 불법행위를 적발했다. 앞으로도 월 2000회 이상의 강력한 단속을 이어갈 계획이다.

이어 같은 장소에서 개최된 '석유시장 점검회의'를 열고 정유사, 주유소협회, 한국석유공사 등이 참석한 가운데 국내외 석유 가격 동향 및 대응 방안에 대해 논의했다.

참석자들은 지난 11일부터 국내 석유 가격이 전일 대비 소폭 하락했지만, 국민이 체감하는 가격 부담은 여전히 매우 큰 상황이라는데 인식을 같이했다. 이날 시행된 최고가격제의 효과가 현장에 안착할 수 있도록 정유사, 주유소, 관련 업계가 함께 힘을 모아야 한다는 데 의견을 모았다.

김 장관은 "최고가격제 시행으로 정유사의 공급가격이 안정화되면 그 혜택이 소비자에게 돌아갈 수 있도록 주유소도 안정적인 판매가격 유지에 협조해 달라"고 당부했다.

◆ SK에너지 찾아가 정유업계 적극 협력 당부

김 장관은 석유시장 점검회의를 마치고 인근에 위치한 SK에너지 본사를 방문해 SK에너지 임원단과의 차담회를 가졌다.

김 장관은 "석유 최고가격제가 현장에서 안정적으로 운영되기 위해서는 정유업계의 역할이 매우 중요하다"고 강조했다. 이어 "어려운 상황 속에서도 정유업계가 안정적인 석유제품 생산과 공급 관리에 계속 관심을 가져달라"고 당부했다.

김 장관은 곧이어 국제유가 급등 상황 속에서도 인근 주유소보다 가격을 적게 올린 마포지역의 한 주유소를 방문했다.

주유소 대표로부터 최근 석유가격 동향을 청취한 김 장관은 "최고가격제 시행 이후 국민이 석유 가격 안정을 직접적으로 체감할 수 있도록 앞으로도 판매가격을 안정적으로 유지해 줄 것"을 당부했다.

dream@newspim.com