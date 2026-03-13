뉴욕증시, 유가 100달러 충격에 일제히 하락…나스닥 1.78%↓

브렌트유, 2022년 8월 이후 첫 100달러 넘어 마감

이란 새 최고지도자, 첫 공식 발언서 "호르무즈 해협 봉쇄 유지"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 12일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 미국이 이란과 벌이고 있는 전쟁이 끝날 기미를 보이지 않고 이란의 새 최고지도자도 호르무즈 해협 봉쇄 의지를 확고히 하면서 투자자들은 주식을 매도했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 739.42포인트(1.56%) 내린 4만6677.85에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 103.18포인트(1.52%) 밀린 6672.62를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 404.16포인트(1.78%) 하락한 2만2311.98로 집계됐다.

국제에너지기구(IEA)의 비축유 방출 등 각국에서는 유가를 안정시키기 위한 조치를 내놓고 있지만 시장에서는 단기 미봉책에 그친다는 지적이 지배적이다.

이란의 새로운 최고지도자 모즈타바 하메네이가 첫 공개 발언을 통해 결사항전과 호르무즈 봉쇄 유지 방침을 확실히 한 점은 이날 유가를 끌어 올렸다.

하메네이는 이날 TV로 방영된 연설에서 "호르무즈 해협 봉쇄는 적에게 압력을 가하기 위한 수단으로서 반드시 유지돼야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "이란은 순교자들이 흘린 피에 대해 복수하는 것을 결코 주저하지 않을 것"이라며 이란 국민의 단결을 촉구했다.

이날 브렌트유와 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 모두 9%대 급등해 2022년 8월 이후 최고치를 나타냈다. 특히 브렌트유는 심리적 저항선인 배럴당 100달러를 돌파해 투자 심리를 크게 흔들어놨다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.13 mj72284@newspim.com

전문가들은 이날 하메네이의 발언이 경제적 압박을 통해 트럼프 대통령이 이란에 대한 공격을 멈추게 하는 것이 이란의 전략이라며 당분간 유가가 안정되기 어렵다고 판단했다.

바이탈 널리지의 애덤 크리사풀리 설립자는 보고서를 통해 "유조선이 공격받고 호르무즈 해협이 닫힌 상태를 유지하며 브렌트유 가격을 100달러 선까지 밀어 올리는 등 걸프 지역에서 경제적 혼란을 야기하려는 이란의 전략이 먹혀들고 있다"고 진단했다.

크리사풀리 설립자는 "미국과 이스라엘이 군사적 우위에 있고 이란의 미사일 및 핵 프로그램이 타격을 입었을 가능성이 있지만 테헤란의 강경파 정권은 여전히 건재하다"며 "현재 이란의 구상은 석유를 지렛대 삼아 (도널드) 트럼프 대통령이 조속히 (전쟁에서 벗어나는) 외교적 퇴로를 찾도록 압박하는 것으로 보인다"고 분석했다.

유가 급등은 인플레이션 우려를 더하는 요소다. 시장 참가자들은 이미 인플레이션이 미 연방준비제도(Fed)의 목표치를 웃도는 상황에서 연준의 올해 금리 인하가 물 건너갈 수 있다는 전망을 내놓고 있다.

베어드의 로스 메이필드 투자전략 분석가는 "오늘은 시장의 모든 자산을 내다 파는 '투매' 양상의 날 중 하나인 것 같다"며 "그동안 시장이 약세를 보이고 유가가 폭등하며 변동성이 확대되는 중에도 하락 종목의 비중 면에서 이처럼 광범위하고 큰 폭으로 떨어진 날은 흔치 않았다"고 설명했다.

메이필드 분석가는 이어 "상황이 투자자들이 기대했던 것보다 훨씬 나쁘다는 인식이 확산하고 있고 어디에도 구원 투수는 보이지 않는 상황"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 약속한 미 해군의 호르무즈 해협 선박 호위에 대한 불확실성도 계속되고 있다. 이날 크리스 라이트 미 에너지부 장관은 CNBC와 인터뷰에서 당장 이 같은 호위가 불가능하다며 이달 말께 가능해질 것으로 기대했다.

스콧 베선트 미 재무장관 역시 군사적으로 이 같은 작전을 수행할 수 있을 때 호위가 가능해질 것이라고 강조했다.

특징주를 보면 유가가 배럴당 100달러를 돌파하면서 크루즈 관련 업체들은 하락했다. 로열캐리비안은 6.93%, 카니발은 7.89% 각각 내렸다.

전기차 회사 루시드 그룹의 주가는 중형차 시장과 로보택시, 신규 시장 진출 계획을 발표한 후 7.87% 하락했다.

비료 관련주는 강세를 보였다. CF 인더스트리스와 인트레피드 포타시는 13.21%, 10.62% 각각 상승했다.

유엔(UN)에 따르면 해상으로 거래되는 전 세계 비료 물량의 약 3분의 1이 호르무즈 해협을 통과한다. 이 때문에 해협 봉쇄 장기화가 전 세계 식량 생산 비용을 끌어올려 애그플레이션을 유발할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 12.05% 급등한 27.15를 기록했다.

mj72284@newspim.com