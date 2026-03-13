전체기사 최신뉴스 GAM
[르포] "봄바람 타고 씽씽"…AI기술 적용한 ′9.81파크′서 제주를 즐기세요

애월 경사진 지형 활용...액셀레이터 없이 최고 시속 60km 자랑
과속 시 자동 브레이크 개입...피지컬 AI 도입해 사고 원천 차단
스포츠·범퍼카·실내 서바이벌 게임까지...풍성한 즐길거리 제공

[제주=뉴스핌] 이석훈 기자 = 제주도 하면 한라산과 올레길 등 자연 경관 관광을 먼저 떠올리지만, 최근 액티비티 투어 명소로 떠오른 곳이 있다. 바로 대성파인텍 모노리스 사업부가 운영하는 레이싱 테마파크 '9.81파크 제주'다.

제주도의 경사진 지형을 활용해 별도의 가속 장치 없이도 속도감을 체험할 수 있으며, AI(인공지능) 기술을 적용해 사고 위험을 최소화했다. 또한 레이싱뿐만 아니라 다양한 액티비티 콘텐츠를 갖춰 단골 관광객이 꾸준히 늘고 있다.

◆ 제주도 경사진 지형 활용...박진감 넘치는 레이싱 경험 선사

9.81파크 제주의 대표 액티비티는 단연 '레이스(RACE)981'다. 테마파크의 이름은 중력가속도가 9.81m/s²(미터 퍼 세크 제곱)인 것에 착안해 지어졌으며, 실제로 테마파크 내 경주차들은 가속 장치 없이 경사진 지형을 활용해 속력을 낸다.

[제주=뉴스핌] 이석훈 기자 = 981테마파크를 방문한 관광객들이 '레이스(RACE)981'을 즐기고 있다. 2026.03.12 stpoemseok@newspim.com

레이싱 차량은 GR-E,D,X 등 총 3종으로 이들 차량의 가장 큰 차이점은 최고 속력이다. GR-E은 파크를 처음 방문한 초보자들이 연습할 때 주로 탑승하는 1인승 차량이며, 가장 빠를 때의 속력은 시속 30km(키로미터) 수준이다. GR-D는 2인승 차량으로 최고 속도가 시속 40km이며, 주행 실력을 인증받은 '마스터'들만 탑승할 수 있는 GR-X의 최대 시속은 60km다.

이용 조건도 서로 다르다. 입문자용인 GR-E와 GR-D의 이용 조건은 만 14세 이상, 150cm~190cm(센티미터)다. GR-X은 연령 조건이 만 19세 이상이다.

단, 2인승 차량인 GR-D는 성인 보호자가 동승하는 조건이 100cm 이상으로 낮아진다. 또 초등학교 4학년 이상이면 탑승할 수 있는 주니어용 GR-D도 있어 다양한 연령대의 관광객들이 레이싱을 체험할 수 있다.

최고 시속이 60km 수준이라고 방심하면 안된다. 차량 규모가 작고 굽이진 구간이 많다 보니 시속 30~40km 수준에서도 속도감을 느낄 수 있다.

레이싱 중 자연경관을 만끽할 수 있다는 점도 돋보였다. 코스는 총 네 가지며 다운힐 레이싱을 기본으로 하다 보니, 주행 중 제주의 바다를 종종 볼 수 있었다. 주행 종류 후 회차하는 구간에서는 한라산을 포함한 산지의 풍경이 보였다.

◆ AI가 위험 감지 후 자동 브레이크...사고 위험 '제로'

981파크 제주에서는 군데군데 AI를 활용한 사례들을 직접 볼 수 있었다. 주행이 끝난 이후에는 운전을 따로 하지 않아도 정해진 노선에 따라 자동으로 차량이 회차 구간까지 움직이며, NFC 칩이 내장된 입장권과 카트가 실시간으로 연동돼 주행 기록, 영상 등이 앱에 저장된다.

특히 기자의 이목을 끌었던 부분은 피지컬AI를 통해 사고 위험을 차단했다는 것이다. 체험 전 레이싱에 대한 기본적인 안내를 받을 때, 테마파크 직원은 "헬멧을 착용할 필요가 없으며, 단순 타박상 이상의 사고는 발생한 적 없다"고 자신했다.

[제주=뉴스핌] 이석훈 기자 = 1인승 경주 차량 'GR-E' 2026.03.12 stpoemseok@newspim.com

처음에는 아무리 최고 속력이 시속 60km 수준이라 할지라도, 코너를 지나거나 브레이크를 제때 밟지 않으면 자칫 큰 사고가 발생할 수 있겠다고 생각했다. 하지만 직접 체험을 해보니 기우에 불과했다는 것을 금방 깨달았다.

GR-E와 GR-D는 과속 시 자동으로 브레이크가 개입되기 때문이다. 이용자가 브레이크를 직접 작동해야 하는 GR-X의 경우 작은 트랙 충돌에도 반응해 실격 처리 후 이를 관제 센터에 알린다.

981테마파크 제주 관계자는 "피지컬 AI가 엔터테인먼트 영역에 구현된 첫번째 사례라 보면 된다"며 "주행 정보 수집과 실시간 데이터화, 미션 성공 여부 판단, 차량 제어까지 AI가 물리적 환경에 직접 개입해 안전하고 즐거운 레이싱 경험을 돕는다"고 말했다.

◆ 야구·범퍼카·사격까지 한번에...지루할 틈 없는 981파크 제주

981파크 제주에서는 비단 레이싱 뿐만 아니라 다양한 엔터테인먼트 컨텐츠를 갖추고 있었다.

우선 아레나와 프로아레나는 실내 레이저태크 서바이벌 게임으로 표적을 저격하는 현실판 FPS(1인칭 슈팅 게임)이다. 구비된 총의 방아쇠를 당기면 인체에 무해한 적외선이 발사되며 이를 통해 상대를 맞추면 점수를 얻게 된다. 프로아레나는 아레나보다 난이도가 높아진 전문가 전용 게임이며, 실제 은·엄폐가 가능한 구조와 조준경까지 활용한다는 점이 특징이다.

스포츠랩에서는 대형 스크린을 통해 다양한 스포츠 게임을 즐길 수 있다. 축구, 농구, 피칭(야구), 탁구, 스키, 컬링, 양궁, 슬링샷, 덕헌팅, 승마, 액션 레이싱, 점프점프, 핀볼, 클레이사격 등 즐길 수 있는 스포츠만 총 15종에 달한다.

이중 기자는 피칭(야구)을 직접 해봤는데, 그간 갔다 온 스크린야구장들에 비해 확실히 퀄리티가 높았다. 스크린 내 그래픽도 깔끔하고 현실적이었으며, 구속 측정도 비교적 정확하다는 느낌이 들었다.

이 밖에도 스마트 범퍼카 게임이나, AR 글라스를 활용한 아케이드 꼬리잡기 게임 '큐브버스' 등 레이싱 외에도 즐길 거리가 많았다. 981파크 제주 관계자는 "지난 2020년 이후 연 평균 약 50만명이 방문하는 등 제주를 대표하는 관광 명소로 자리매김하고 있다"며 "지자체와 브랜드와 협업해 여러 프로모션을 진행하는 등 더 나은 관광 경험을 제공하기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

