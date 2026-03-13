조현준 효성 회장, 친환경 경영 강화…리싸이클 섬유·신소재 개발 박차

폐페트병 재활용한 폴리에스터 리사이클 섬유, 리젠폴리에스터

바다 오염을 막는 나일론 리사이클 섬유, 리젠오션나일론

일상복 필수 스판덱스도 리사이클, 리젠바이오스판덱스

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 효성은 원천기술력을 바탕으로 끊임없는 품질 혁신으로 글로벌 1위 제품을 만들고 있다. 국내 민간 기업 최초로 부설 연구소를 설립해 운영하는 등 원천기술에 대한 집념을 바탕으로 꾸준히 연구개발에 투자해 온 결과다.

13일 효성에 따르면, 최근에는 리싸이클 섬유와 탄소섬유 등 친환경과 신소재 분야 개발에도 박차를 가하고 있다. 효성 조현준 회장은 평소 "최고의 기술력을 바탕으로 고객 가치를 높일 수 있는 제품을 통해 프리미엄 브랜드를 만들어 가야한다"고 강조하고 있다.

효성티앤씨는 3대 화학섬유(폴리에스터, 나일론, 스판덱스)의 친환경 섬유 생산이 모두 가능한 국내 유일 기업이다. 2008년 국내 기업 최초로 친환경 폴리에스터 리사이클 섬유 '리젠폴리에스터'를 개발하고 글로벌 리사이클 표준 인증(GRS)을 획득하는 등 적극적인 친환경 소재 개발 및 기술 도입을 통해 친환경 비즈니스에 앞장서고 있다.

조현준 효성 회장 [사진=효성]

효성티앤씨는 2020년 친환경 패션스타트업 '플리츠마마'와 환경부, 제주도 및 제주도개발공사(삼다수)와의 '리젠제주' 협업을 시작으로 지방자치단체, 공공기관에서 수거한 페트병을 재활용해 패션제품으로 탄생시키는 자원 선순환 시스템 구축에 앞장서왔다.

또한, 노스페이스, K2, 디스커버리 익스페디션, 플리츠마마 등 다양한 패션브랜드와 협업을 통해 리젠의 시장 경쟁력을 확보하고 브랜드 가치를 높여 국내외 패션시장에서 지속가능성을 선도하고 있다.

효성티앤씨는 2007년 세계 최초로 폐어망을 재활용한 리사이클 나일론 섬유인 '리젠오션나일론' 개발에 성공한 바 있다. 효성티앤씨는 리젠오션나일론을 통해 매년 바다에 버려지는 약 64만톤의 폐어망으로 인해 위험에 처하는 약 10만 마리의 해양 생물 보호에 앞장서고 있다.

효성티앤씨는 나일론 리사이클 원사, 폴리에스터 리사이클 원사에 이어 2019년에는 세계 최초로 제조공정 상 발생하는 산업부산물을 재활용 해 100% 리사이클 스판덱스인 '리젠스판덱스'를 상용화했다.

EU가 2025년 탄소국경세 전면 도입을 발표함에 따라 유럽 현지에서 원료부터 친환경적인 소재(바이오 소재)에 대한 고객 수요가 증가하고 있음에도 주목했다.이에 효성티앤씨는 2022년 세계 최초로 옥수수에서 추출한 원료를 가공해 만든 바이오 스판덱스인 '리젠바이오스판덱스'를 상용화하는데 성공했다.

리젠바이오스판덱스는 거의 모든 의류에 포함되는 스판덱스의 원료부터 자연 친화적으로 바꾸면서 화학적 에너지원의 사용을 줄이고, 줄어든 탄소세로 기업의 이익을 극대화하는 장점을 가진 차세대 친환경 섬유다.

한편 친환경 섬유의 3개 축은 △재활용 플라스틱(리젠폴리에스터) △바이오 섬유(리젠바이오스판덱스) △생분해 섬유인데, 이 중 바이오 섬유는 친환경의 최고 정점에 있는 분야로 앞으로 효성티앤씨는 생분해 섬유 등 차세대 친환경 섬유에 대해서도 지속적으로 연구개발해 업계 리더로서의 역할을 다할 전망이다.

tack@newspim.com