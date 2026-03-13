"아주 잘 모시겠다" 李대통령 초청에 국빈 방한하는 마크롱 대통령

내달 2~3일 국빈 방한…이재명 정부 첫 방한 유럽 정상

교역·투자, AI·퀀텀·우주·원자력 등 첨단산업 협력 강화 추진

작년 G20 계기 첫 정상회담서 李대통령이 초청

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 이재명 대통령의 초청으로 다음달 2~3일 간 국빈 방한한다고 강유정 청와대 대변인이 13일 밝혔다.

마크롱 대통령은 이재명 정부 출범 후 국빈 방한하는 첫 유럽 정상이다. 또 2017년 마크롱 대통령의 취임 후 첫 방한이자, 프랑스 대통령으로서는 11년 만이다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 지난 22일(현지시간) 오후 남아프리카공화국 요하네스버그에서 개최된 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 첫 정상회담에 앞서 악수를 하고 있다. [사진=대통령실] 2025.11.24 photo@newspim.com

이 대통령과 마크롱 대통령은 3일 오전에 공식환영식, 정상회담, 조약·양해각서 서명식, 국빈 오찬 등의 일정을 진행한다. 회담에서 양 정상은 양국 관계를 전략적 수준으로 한 단계 격상시키고, 교역·투자, 인공지능(AI)·퀀텀·우주·원자력 등 첨단산업, 과학기술, 교육·문화, 인적교류 등 다양한 분야에서의 협력 강화 방안을 폭넓게 협의할 계획이다.

이 대통령은 또 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 프랑스와 한반도를 비롯한 지역 정세와 글로벌 이슈 대응 방안도 심도 있게 논의할 예정이다.

강 대변인은 "프랑스는 유럽연합(EU) 내 우리의 3대 교역대상국이자, 한 해에 우리 국민 80만 명 이상이 방문하는 유럽 문화·예술·미식·철학의 본 고장"이라며 "우주·항공, AI·퀀텀, 탈탄소에너지 등 미래 전략산업을 이끌어가는 유럽의 혁신 강국이기도 하다"고 설명했다.

이어 "올해는 대한민국과 프랑스의 외교관계 수립 140주년을 맞아 양국에서 연중 다채로운 문화행사도 예정돼 있다"고 알렸다.

강 대변인은 "마크롱 대통령의 이번 방한은 지난 140년간 쌓아온 신뢰 위에 구축된 양국 관계를 한층 더 전략적이고 미래지향적인 관계로 발전시켜 나가기 위한 중요한 이정표가 될 것"이라며 "또한 국제사회의 지속 가능하고 포용적인 성장과 번영에 기여하기 위한 양국 공동의 노력을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 했다.

이 대통령은 지난해 11월22일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그에서 개최된 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 마크롱 대통령과 만나 첫 정상회담을 했다. 이 대통령은 당시 "내년(2026년)에는 꼭 방한하기를 바란다"면서 "한국 국민과 함께 국빈으로 아주 잘 모시도록 하겠다"고 국빈 방한을 요청한 바 있다.

the13ook@newspim.com