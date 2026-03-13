JKM, '세종 캠퍼스' 준공…"AI 반도체 초격차 공급망 완성"

8개동 첨단 생산기지…포토공정 소재 연내 양산

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 반도체 소재 전문기업 JKM은 750억원을 투자해 세종 캠퍼스를 준공하고 글로벌 AI 반도체 소재 공급망 강화에 나선다고 13일 밝혔다. JKM은 전날 한울소재과학, 한울반도체와 세종특별시 전의면에 신축한 공장에서 준공식을 개최했다.

회사에 따르면 이번 세종 캠퍼스는 8개동 규모의 첨단 생산기지로 생성형 인공지능(AI) 확산에 따른 반도체 수요 증가에 대응하기 위한 전략적 거점이다. 핵심 원재료 현지화를 통해 공급망 안정성을 강화하고 고성능 소재의 안정적 공급과 현지화 기술 지원 체계를 구축한다는 목표다.

최근 생성형 AI 산업 확대로 AI 학습용 고대역폭 메모리(HBM)뿐 아니라 추론용 메모리인 고대역폭 플래시 메모리(HBF, High Bandwidth Flash) 수요도 빠르게 증가하고 있다. 국내 주요 칩메이커들은 평택과 용인 메가 클러스터를 중심으로 반도체 생산라인을 확대하며 AI 반도체 시장 대응에 속도를 내고 있다.

JKM 준공식 현장. [사진=JKM]

특히 공정 미세화로 고성능 칩의 수율과 품질을 좌우하는 초고순도 소재 확보의 중요성이 더욱 커지고 있다. JKM은 세종 캠퍼스를 중심으로 반도체 포토공정 소재 경쟁력 강화에 집중한다는 방침이다.

회사는 현재 포토레지스트(PR)를 비롯해 반사방지막(BARC), 하드마스크 소재(SOH) 등 포토공정 핵심 소재 전반에 대해 개발과 사업 협력을 진행 중이다. 또한 중화권 글로벌 고객사를 대상으로 품질 평가를 진행하며 기술 검증을 확대하고 있다. JKM은 합성·정제 기술과 품질 분석 노하우를 기반으로 연내 포토공정 핵심 소재 양산 진입을 추진할 계획이다.

JKM은 세종 캠퍼스 구축을 통해 핵심 원재료의 현지화와 소재 성능 고도화를 동시에 추진하고 있다. 이를 통해 글로벌 공급망 불확실성 속에서도 안정적인 소재 공급 체계를 확보하고 고객사 맞춤형 기술 지원을 강화할 방침이다. 아울러 평택·용인 등 주요 반도체 생산 거점과의 접근성을 기반으로 고객사의 생산 일정에 맞춘 신속한 공급 체계를 운영할 계획이다.

JKM 관계자는 "AI 시대 반도체 경쟁력은 소재 품질과 안정적인 공급 능력이 핵심"이라며 "세종 캠퍼스를 기반으로 포토공정 소재 양산을 확대하고 글로벌 고객사와 협력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

