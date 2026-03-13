해수부, 2028년 'UN해양총회' 준비 박차

본행사 일정 및 협력체계 구축방안 논의
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 해양수산부가 오는 2028년 한국에서 개최되는 'UN해양총회' 준비에 속도를 내고 있다.
김성범 해양수산부 장관 직무대행(차관)은 '제4차 UN해양총회' 준비를 위해 공동개최국인 칠레, UN측과 고위급 회의를 개최했다고 13일 밝혔다.
이번 회의는 공동개최국인 대한민국과 칠레를 비롯해 피터 톰슨(Peter Thomson) UN해양특사와 UN해양총회의 사무국을 담당하는 UN경제사회국(DESA) 관계자들이 참석했다.
UN해양특사는 UN사무총장이 임명하는 해양 분야 최고위급 직위로서 글로벌 해양보호 이행을 촉진하는 역할을 수행하고 있다.
이날 회의 참석자들은 UN해양총회와 관련해 본행사의 운영 형식과 일정, 핵심메세지, 협력체계 구축 방안 등 주요 사항을 논의했다.
김성범 직무대행은 "제4차 UN해양총회 준비가 본격화함에 따라 대한민국과 칠레, 그리고 UN의 긴밀한 협력이 필요한 상황"이라며 "앞으로도 해양 선진국으로서 국제사회에 기여하고, 우리 국민들이 체감할 수 있는 의미 있는 성과를 도출할 수 있도록 총회 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.
dream@newspim.com