소룩스, 나노실리칸첨단소재·DCC와 MOU 체결

전기시공·이차전지 ESS·데이터센터 인프라 역량 결합

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = LED 조명 전문기업 소룩스는 인천 지역에 추진 중인 대규모 데이터센터 프로젝트와 관련해 나노실리칸첨단소재, DCC와 3자간 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협약은 인공지능(AI)와 클라우드 산업 확산으로 빠르게 성장하고 있는 데이터센터 시장에 대응하는 동시에 소룩스가 지난해부터 전략적으로 육성해 온 전기시공 사업을 고부가가치 인프라 영역으로 확대하기 위한 전략적 포석이다. 각 사의 전문 역량을 결합해 데이터센터 구축 경쟁력을 높이고 향후 유사 프로젝트로의 확대 가능성도 함께 모색한다.

특히 소룩스는 데이터센터 구축 과정에서 핵심 인프라인 전기 설비 및 시공 분야를 중심으로 역할을 수행한다. 나노실리칸첨단소재는 자회사 솔트라이트를 통해 해당 데이터센터 사업을 국내 대형 건설사 G건설과 진행하고 있으며, 신성장 동력으로 추진 중인 이차전지 관련 기술 및 결과물을 데이터센터 에너지저장장치(ESS)에 적용해 에너지 효율 향상과 발열 저감, 안정성 강화에 기여할 계획이다.

소룩스 로고. [사진=소룩스]

또한 소룩스는 기존 조명 사업을 통해 축적한 전력 인프라 이해도와 지난해부터 추진해 온 전기시공 부문의 실행 경험을 바탕으로 이번 프로젝트를 통해 고난도·고부가가치 인프라 수주 역량을 시장에 입증한다는 방침이다. 데이터센터는 AI 산업 성장과 함께 중장기적으로 안정적인 수요가 기대되는 분야로 향후 신규 수주 기반 확대와 기업가치 제고에도 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 평가다.

회사 관계자는 "지난해부터 전략적으로 육성한 전기시공 사업이 데이터센터라는 고부가가치 인프라 시장에서 본격적인 기회를 맞이했다"며 "이번 협약은 소룩스가 첨단 산업 인프라 시장으로 사업 영역을 확장하는 중요한 출발점이라는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

이어 "안정적인 기존 사업에 수익성 높은 신규 사업을 더해 2026년 2500억원 이상 규모의 사업 기반 구축을 추진 중"이라며 "이를 바탕으로 중장기 성장 기반 강화에 힘쓸 것"이라고 덧붙였다.

한편 소룩스는 최근 전기시공 및 부동산 시행 부문을 중심으로 사업 포트폴리오 다변화를 추진하고 있다. 성장성과 수익성이 높은 분야를 중심으로 신규 사업 기회를 확대해 중장기 성장 기반을 강화하고 시장 입지를 지속적으로 넓혀간다는 전략이다.

