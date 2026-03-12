'공소취소 거래설' 공방 격화…與 "반민주적 음모론" vs 野 "특검 추진"

한병도 "상식적 납득 안 돼…가짜뉴스 단호 대응"

송언석 "검찰수사권 맞바꾼 국정농단 의혹"

[서울=뉴스핌] 송기욱 박서영 기자 = 이재명 대통령의 공소 취소를 둘러싼 의혹을 놓고 여야가 정면으로 충돌하는 국면으로 진화하고 있다.

국민의힘은 검찰 수사권과 공소취소 간 '뒷거래 의혹'을 제기하며 특검 추진을 공식화했고, 더불어민주당은 이를 "국론을 분열시키는 음모론"이라며 단호하게 대응하겠다고 강조했다.

◆ 송언석 "진실이 어느 쪽이든 매우 심각한 국기문란 사건"

송언석 국민의힘 원내대표는 12일 국회에서 열린 의원총회에서 "이재명 공소취소와 검찰 수사권 간 거래 의혹은 진실이 어느 쪽이든 매우 심각한 국기문란 사건이 될 수 있다"며 "이재명 공소취소 특검을 추진해야 할 것 같다. 이 부분은 향후 법안이 준비되는 대로 바로 특검을 제출하는 것으로 진행하겠다"고 밝혔다.

송 원내대표는 "만약 이 의혹이 사실이라면 검찰 수사권이라는 국가의 중요한 정책을 이재명 한 사람의 범죄 행위를 없애기 위해 맞바꾼 국정농단"이라며 "사실이라면 법무부 장관은 대통령의 개인 변호사에 불과하다는 결론밖에 나오지 않는다"고 주장했다.

이어 "집권 여당이자 다수당인 민주당은 공소취소와 검찰수사권간 거래를 했다는 의혹에 특검을 거부할 이유도, 명분도 없다"고 강조했다.

송 원내대표는 "더불어민주당이 그렇게 애지중지했던 검찰개혁 대의명분이 과연 누구를 위한 것인지, 충정로 대통령이라는 김어준인지 청와대 깊숙이 있는 이재명 대통령 본인인지 특검 수사를 거친다면 명명백백 진실이 드러날 것"이라고 꼬집었다.

◆ 한병도 "반민주적 음모론...당 차원서 단호하게 대응"

정청래 더불어민주당 대표는 이날 의원총회에서 '공소취소 거래설'을 강하게 부인했다. 정 대표는 "일각에서 뜬금없이 공소취소 거래설이 난무하고 있는데 윤석열 검찰 독재 정권 치하도 아니고 가장 민주적인 이재명 정부에서 이런 일은 상상할 수 없는 일"이라고 주장했다.

이어 "있을 수도 있는 일이지만 있어서도 안 되는 일이고 실제 있는 일도 아니다"라며 "이 부분에 대해서는 당 차원에서 가능한 모든 방법을 동원해 강력 대응하겠다"고 밝혔다.

정 대표는 또 "윤 정권 하에서의 조작 기소 의혹은 국정조사와 특검을 통해 사실로 드러나면 상응하는 대가를 치르게 할 것"이라며 "공소취소 거래설은 일고의 가치도 없는 주장"이라고 덧붙였다.

한병도 원내대표도 '반민주적 행위'라며 정면 반박했다. 한 원내대표는 "공소취소와 검찰개혁을 놓고 거래가 있었다는 음모론이 항간에 퍼지고 있다"며 "사실을 왜곡하고 불신을 조장하는 이런 음모론은 단순한 가짜뉴스 차원을 넘어 국민의 눈을 가리고 국론을 분열시키는 반민주적 행위"라고 비판했다.

이어 "이재명 대통령은 과거 정치검찰로부터 7차례 소환, 6차례 기소, 5개 재판을 겪었고 압수수색만 350회 이상 받았다"며 "그런 검찰과 무슨 거래를 했다는 것인지 상식적으로 납득할 수 없다"고 반박했다.

한 원내대표는 "대장동 사건의 경우 녹취록 변조 의혹 등 검찰 수사의 문제점이 재판 과정에서 드러나고 있다"며 "근거 없는 음모론에는 당 차원에서 적극적이고 단호하게 대응하겠다"고 말했다.

