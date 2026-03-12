인크레더블버즈, 제2회 누트라코스 액티브배 직장인 골프대첩 개최

우승팀에 KLPGA 이예원 프로와 라운딩 기회

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 프리미엄 아미노산 브랜드 누트라코스를 운영하는 인크레더블버즈가 '제2회 누트라코스 액티브배 직장인 골프대첩'을 개최한다고 12일 밝혔다. 이번 대회는 누트라코스가 주최하고 골프 전문기업 카이브컴퍼니가 주관한다.

회사에 따르면 이번 대회는 단순한 골프 이벤트를 넘어 직장인들이 소속 기업의 명예를 걸고 실력과 팀워크를 겨루는 기업 대항전으로 기획됐다. 지난해 삼성, 현대, 포르쉐, 메리츠 등 국내외 주요 기업 임직원들이 참여하며 화제를 모았던 1회 대회의 인기를 이어, 올해는 더욱 강화된 혜택과 체계적인 운영으로 진행된다.

특히 대회의 하이라이트는 결승 진출팀과 우승팀에게 제공되는 특별한 우승 특전이다. 본선에 진출한 팀에게는 유명 골프 미디어 프로들과 함께 라운딩할 수 있는 기회가 주어진다. 최종 우승팀에게는 누트라코스 공식 앰버서더인 KLPGA 스타 이예원 프로와 함께하는 '프라이빗 라운드' 특전이 제공되며, 준우승팀에게는 KLPGA 프로 한진선 프로와 함께 라운딩할 수 있는 기회가 주어진다.

인크레더블버즈 골프대첩 포스터. [사진=인크레더블버즈]

또한 누트라코스는 참가자들이 18홀 내내 최상의 퍼포먼스를 유지할 수 있도록 '누트라코스 액티브'를 전폭 지원한다. 카페인의 일시적인 자극과 달리, 아미노산 10종을 배합한 '10AA'와 세포 에너지 대사를 고려한 SMC 포뮬러를 통해 라운딩 동안 좋은 에너지 루틴과 리듬을 유지할 수 있도록 돕는 것이 특징이다. 이러한 설계는 라운딩 중 피로 관리는 물론, 다음 날 업무로 복귀해야 하는 직장인들의 빠른 회복까지 고려한 지능적 에너지 루틴의 핵심 역할을 수행한다.

아울러 대회 현장에서는 시음회와 더불어 누트라코스 액티브 오피스팩 증정 등 직장인의 명예와 건강을 동시에 챙길 수 있는 다양한 현장 이벤트가 마련되어 즐거움을 더할 예정이다.

누트라코스 관계자는 "직장인들이 업무와 골프를 오가는 하루의 일상 속에서도 피로감 없이 컨디션을 끝까지 유지할 수 있도록 돕는 것이 누트라코스가 추구하는 가치"라며 "회사의 이름을 걸고 진행되는 이번 대회를 통해 직장인 골퍼들이 최상의 컨디션으로 자신만의 열정과 퍼포먼스를 마음껏 펼치길 기대한다"고 전했다.

한편 이번 누트라코스 액티브배 직장인 골프대첩은 12일부터 참가 모집을 시작하며 예선전은 오는 4월 25일부터 진행될 예정이다.

