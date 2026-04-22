[오늘날씨] 황사에 전국 미세먼지 '나쁨'…남부지방엔 비

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서울 아침 최저 10도·한낮 최고 19도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 22일은 전국이 황사 영향으로 미세먼지 '나쁨'을 보일 전망이다. 남부지방은 곳에 따라 비가 내리겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 서해상에서 동해상으로 이동하는 고기압 영향을 받고 남부지방과 제주도는 중국 상하이 부근에서 제주도 남쪽 해상으로 이동하는 저기압 영향을 차차 받겠다.

서울 송파구 잠실 롯데월드타워에서 바라본 서울시내 일대가 미세먼지에 갇혀 있다. [사진=뉴스핌DB]

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '나쁨'으로 예상된다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 10도 ▲인천 10도 ▲수원 9도 ▲춘천 6도 ▲강릉 14도 ▲청주 9도 ▲대전 8도 ▲전주 9도 ▲광주 11도 ▲대구 10도 ▲부산 12도 ▲울산 11도 ▲제주 14도다.

최고기온은 ▲서울 19도 ▲인천 17도 ▲수원 18도 ▲춘천 19도 ▲강릉 20도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 18도 ▲대구 20도 ▲부산 19도 ▲울산 21도 ▲제주 18도다.

전국이 구름많겠고 제주도에는 오후부터 비가 내리기 시작해 차차 전남, 경남으로 확대되겠다.

예상강수량은 전남·경남남해안 5~20mm, 경남북부 5mm내외, 제주도 10~40mm다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com