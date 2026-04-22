[오늘의 정치일정] 4월 22일(수)

AI 핵심 요약beta
- 정청래 더불어민주당 대표가 경남 통영에서 최고위원회의를 열고 민생현장을 방문했다.
- 장동혁 국민의힘 당대표는 강원 양양에서 마을회관 현장 공약을 발표하고 남애항을 방문했다.
- 조국 조국혁신당 대표는 평택에서 외식업계 간담회와 삼성전자 캠퍼스 인근 인사활동을 진행했다.
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<청와대>
-대통령
한-베트남 정상회담
<외교부>
-장관
베트남 출장
-1차관
통상업무
-2차관
08:30 비상경제본부회의(국무총리실)
<통일부>
-장관
19:00 광화문 봉축 조형등 점등식 축사 (광화문 광장)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 중국군 유해송환 인도식
<국가보훈부>
-장관
10:00 이하전지사 유해봉환식 (서울현충원)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:40 경남 통영시 욕지도 선상 최고위원회의 (욕지영동골드고속 선박 내)
11:00 <국민 곁으로! 현장 속으로!>경남 통영중앙전통시장 민생현장 방문 (통영활어시장 입구)
17:00 제8차 고위당정협의회 (국무총리 서울공관)
<국민의힘>
-장동혁 당대표
10:00 마을회관 현장 공약 발표 '강원이 올라갈 시간, 내 삶이 특별해지는 약속' (양양 수산리어촌마을회관)
11:00 양양 남애항 현장 방문 (남애항)
-송언석 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
15:00 외식업 중앙회 평택지부 회장 및 대의원 간담회 (평택 5로 114번길 58, 3층)
17:00 삼성전자 평택캠퍼스 앞 퇴근 인사 (고덕국제대로5, 헤리움비즈타워1차 사거리)
18:00 삼성전자 평택캠퍼스 인근 상가 인사
-서왕진 원내대표
통상업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
통상업무
-천하람 원내대표
10:00 독립유공자 이하전 지사 유해봉환식 (서울현충원 현충관 앞 현충선양광장)
14:00 조순자 구미시장 후보 출정식 (경북 구미시 박정희 대통령 생가)
19:30 MBN주최 더 나은 내일 콘서트 (세종문화회관)