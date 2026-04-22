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2026.04.22 (수)
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[금/유가] 트럼프 휴전 연장에도 불확실성 고조…유가 상승-금 하락

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  • 트럼프 대통령이 21일 이란 공격 보류와 휴전 연장을 밝혔다.
  • 이란은 미·이란 회담 불참을 결정하고 호르무즈 해협 봉쇄를 지속했다.
  • 국제유가는 급등했으나 금값은 달러 강세로 하락했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 "이란이 협상안 제출하고 논의될 때까지 휴전 연장"
이란 "미 요구 과도" 반발…중재국 파키스탄에 회담 불참 통보
달러 강세·금리 전망에 압박

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대한 추가 공격을 보류하고 휴전을 연장하겠다고 밝힌 가운데, 미·이란 평화 협상이 교착 상태에 빠지고 호르무즈 해협 봉쇄가 지속되면서 21일(현지시각) 국제유가가 급격한 변동성을 연출했다. 금값은 달러 강세 부담이 더해지며 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 2.81% 오른 배럴당 92.13달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 6월물은 3.14% 상승한 배럴당 98.48달러에 거래를 마쳤다.

이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 정부 내부의 분열을 이유로 이란에 대한 공격을 보류하고, 이란 측의 협상안 제출과 논의 종료 시점까지 휴전을 연장하겠다고 밝혔다.

하지만 이란은 파키스탄에서 예정된 미·이란 고위급 회담에 불참하기로 했다고 이란 반관영 타스님 통신이 보도했다. 이란 내부에서는 미국의 요구 조건이 과도해 협상이 더 이상 의미가 없다는 판단이 작용한 것으로 알려졌다.

뒤이어 백악관은 미국이 이란 측의 통합된 협상안을 기다리는 상황에서 JD 밴스 미국 부통령의 파키스탄 방문이 당일 일정에서 취소됐다고 밝혔다.

해당 소식에 브렌트유 선물은 한때 배럴당 101.15달러까지 치솟았다가 상승폭을 줄였다.

원유 배럴 [사진=블룸버그]

◆ 여전한 대립에 호르무즈 봉쇄 장기화 우려

시장은 이미 7주째 이어진 미·이란 충돌의 향방과 호르무즈 해협의 통항 정상화 여부를 둘러싼 기대와 우려 사이에서 방향성을 잡지 못하고 있다.

이번 협상은 휴전 종료(22일)를 앞두고 긴장 완화 가능성을 가늠할 마지막 기회로 여겨졌으며, 동시에 호르무즈 해협을 통한 원유 운송 재개 여부를 결정할 분수령으로 평가돼 왔다.

현재 미·이란 양측은 이란 핵 프로그램과 레바논 지역 분쟁 개입 등 주요 현안을 둘러싸고 이견을 좁히지 못하고 있다.

이란은 호르무즈 해협을 통한 해상 통행을 사실상 강하게 통제하고 있으며, 미국은 해상 봉쇄를 통해 이란의 원유·가스 수출을 차단해 경제 압박을 강화하려는 전략을 유지하고 있다.

양측은 서로 상대방이 휴전 조건을 위반했다고 주장하면서 신뢰 부족이 심화되고 있으며, 이에 따라 원유 트레이더들 사이에서는 상승 기대와 불확실성이 동시에 확대되는 양상이 나타나고 있다.

호르무즈 해협에서는 하루 24시간 동안 통과 선박이 3척에 불과한 것으로 집계되며 사실상 물류가 중단된 상태가 이어지고 있다. 해당 해협은 전 세계 원유와 LNG 공급의 약 20%가 통과하는 핵심 경로다.

글로벌 원자재 트레이더들은 설령 향후 합의가 도출돼 호르무즈 해협 통항이 재개되더라도, 전쟁의 영향은 수개월 이상 이어질 것이라고 경고하고 있다. 일부에서는 해당 수로를 통한 원유 흐름이 과거 수준으로 완전히 회복되지 못할 수 있다는 전망도 제기된다.

트라피구라의 사드 라힘 수석 이코노미스트는 "이미 지금 단계에서 10억 배럴 규모의 공급이 사라진 상태이며, 한 달 더 지속되면 15억 배럴까지 확대될 수 있다"고 말했다.

중동 지역에서는 이스라엘군이 레바논 남부에서 헤즈볼라의 로켓 공격을 받았다고 밝히며 긴장이 이어지고 있다.

◆ 금, 달러 및 유가 강세 여파로 하락

금값은 이란 긴장 고조와 달러 강세 여파로 하락했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 6월 인도분 금 선물은 2.71% 하락한 온스당 4,676.40달러에 마감했다. 금 현물 가격은 한때 최대 3.1% 하락한 뒤 일부 낙폭을 줄였지만, 한국시간 기준 22일 오전 5시 59분 기준 온스당 4,720.04달러로 2.1% 하락했다.

달러화 가치가 0.36% 오르고 미 국채 금리가 상승하면서 금 가격에 추가 압박이 더해진 영향이다.

시장에서는 유가가 배럴당 90달러를 웃도는 높은 수준을 유지하면서 인플레이션 압력이 커지고 있으며, 이는 주요 중앙은행이 금리 인하에 신중해지거나 오히려 긴축 기조를 유지할 가능성을 높이고 있다고 보고 있다.

연방준비제도(Fed) 차기 의장 후보로 거론되는 케빈 워시 전 이사는 지속적인 인플레이션에 대응하기 위한 새로운 정책 틀이 필요하다고 언급했지만 구체적인 방안은 제시하지 않았다. 그는 통상 매파적 성향으로 알려져 있다.

모틸랄 오스왈 파이낸셜서비스의 마나브 모디 애널리스트는 "휴전 종료를 앞두고 새로운 평화 협상이 실제로 성사될지에 대한 불확실성이 시장 변동성을 키우고 있다"며 "지정학과 통화정책 모두에 대한 불확실성이 지속되면서 금은 압박을 받고 있다"고 말했다.

금 가격은 2월 말 분쟁이 시작된 이후 약 11% 하락했다. 초기 유동성 부족 상황에서 투자자들이 다른 자산 손실을 메우기 위해 금을 매도하면서 낙폭이 확대된 것으로 분석된다.

헤라우스 프레셔스 메탈스의 마르크 뢰퍼트 트레이더는 "자산 전반의 변동성이 큰 시기에는 포지션 조정과 디레버리징이 불가피하다"며 "이 같은 변동성은 당분간 이어질 수 있지만, 장기적으로 금은 구매력 보존 수단으로서의 본질적 매력을 유지할 것"이라고 말했다.

 

kwonjiun@newspim.com

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'내란 가담' 이상민 2심 징역 15년 구형 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 이날 오후 이 전 장관의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 결심 공판을 진행했다. 조은석 특별검사팀이 22일 12·3 비상계엄 당시 특정 언론사 단전·단수를 지시한 혐의를 받는 이상민 전 행정안전부 장관의 항소심에서도 징역 15년을 구형했다. 이상민 전 행정안전부 장관. [사진=뉴스핌 DB] 특검은 "피고인은 특정 언론사의 기능을 완전히 마비시킴으로써 계엄에 비판적인 언론을 봉쇄해 위헌적 계엄에 우호적인 여론을 형성하려 했다"며 이 전 장관에게 징역 15년을 선고해 달라고 재판부에 요청했다. 또한 "본 사건은 대한민국이 수립한 민주주의에 대한 테러"라며 "미완성 이라는 이유와 사상자가 발생하지 않았다는 점은 이 사건의 양형 고려 사항이 아니다"라고 강조했다. 이 전 장관은 계엄법상 주무부처 장관임에도 윤 전 대통령의 위헌·위법적 계엄 선포를 방조하고, 특정 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 내란에 순차적으로 공모한 혐의로 1심에서 징역 7년을 선고받았다. 특검은 1심 결심에서 징역 15년을 구형한 바 있다. 1심 재판부는 언론사 단전·단수 지시 혐의에 대해 "피고인이 법조인으로서 장기간 근무했고 비상계엄의 의미와 그 요건을 잘 알 수 있는 지위에 있었던 점과 피고인이 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시를 하기 직전 경찰청장과의 통화를 통해 국회 상황에 대해 인식하고 있었던 점을 종합해볼 때, 피고인에게 내란 중요임무 종사의 고의 및 국헌문란의 목적이 있었다"며 유죄로 판단했다. hong90@newspim.com 2026-04-22 14:57
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한강, 노벨상 수상후 첫 독자 앞에 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한강 작가가 2024년 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 공식 행사의 무대로 스페인을 택했다. 주스페인한국문화원은 21일 스페인 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 한강 작가의 소설 '바람이 분다, 가라' 스페인어판 출간 기념 독자 간담회를 열었다. 한강 작가가 노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만났다. 바르셀로나 현대문화센터(CCCB)에서 열린 독자 간담회. [사진= 주스페인한국문화원] 한강과 스페인의 인연은 깊다. '채식주의자'는 2019년 스페인 고등학생들이 수여하는 문학상을 받은 바 있으며, 한강은 2023년에도 '희랍어 시간' 스페인어판 출간 기념으로 마드리드·바르셀로나를 방문해 독자들과 직접 만났다. 이번 행사의 직접적 계기가 된 '바람이 분다, 가라'는 올해 3월 스페인에서 출간된 한강의 여덟 번째 스페인어판 작품이다. 주인공 정희가 친구 인주의 죽음이 자살이 아니었다는 믿음을 온몸으로 증명하려 세상에 맞서는 내용이다. 이번 행사에서 한강 작가는 스페인 주요 문학상 수상 경력의 마르 가르시아 푸이그와 나란히 앉아 '극단적인 공감'을 주제로 대담을 나눴다. 집단적 트라우마, 애도, 침묵, 우정 등 한강 작품 세계를 관통하는 키워드들이 오갔다. "문학이 망각에 저항하고 집단적 상처를 돌보는 역할을 할 수 있는가"라는 질문과 대답이 오갔다. 스페인 바르셀로나 600석 규모의 현장 입장권은 판매 개시 1분 만에 매진됐으며, 추가로 마련된 온라인 중계 관람권 200석도 10분 만에 소진됐다. [사진= 주스페인한국문화원] 2016년 '채식주의자'로 국제 부커상을 수상한 한강은 2024년 대한민국 작가 최초로 노벨문학상을 수상했다. 스웨덴 한림원은 '채식주의자', '소년이 온다', '작별하지 않는다' 등 작품 세계 전반을 아우르며 "역사적 트라우마에 맞서고 인간의 삶의 연약함을 드러낸 강렬한 시적 산문" 을 수상 이유로 밝혔다. 노벨상 수상 후 첫 공식 행사는 2024년 포니정 혁신상 시상식이지만 독자와의 만남은 이번이 처음이다. 지난해 스페인에서는 정보라, 윤고은, 최진영 등 약 20명의 한국 작가가 독자와의 만남 행사를 진행했다. 신재광 문화원장은 "노벨문학상 수상 이후 처음으로 일반 독자와 만나는 자리가 스페인에서 열린 것은 한국문학에 대한 현지의 높은 관심을 방증한다"고 밝혔다. fineview@newspim.com 2026-04-22 12:51

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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