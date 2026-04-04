국제유가 상승에 휘발유 전국 평균 1938원·경유 1929원

중동 리스크에 유가 상승 압력 높아져

휘발유·경유 동반 상승 흐름…서울 평균은 1976.7원

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 중동 지역 긴장이 고조되면서 국제유가가 오름세를 보이는 가운데 국내 주유소 기름값도 상승 흐름을 나타내고 있다.

4일 한국석유공사 유가정보시스템(오피넷)에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소의 휘발유 평균 판매 가격은 리터당 1938.6원으로 전날보다 6.8원 상승했다. 같은 시간 경유 가격 역시 1929.4원으로 6.3원 올랐다.

[서울=뉴스핌] 이건주 인턴기자 = 중동 사태 장기화 우려 등으로 정부가 원유 수급 위기경보를 3단계로 전격 격상한 가운데, 국내 기름값이 계속 상승해 전국 주유소의 휘발유 판매 가격이 리터당 2000원을 돌파했다. 2일 서울의 한 주유소에서 휘발유가 리터당 2045원에 판매되고 있다. 2026.04.02 kunjoo@newspim.com

수도권을 중심으로 상승폭은 더 크게 나타났다. 서울의 휘발유 평균 가격은 리터당 1976.7원으로 하루 사이 9.2원 올랐고, 경유 역시 1952.3원으로 8.4원 상승하며 전국 평균을 웃돌았다.

이 같은 흐름은 국제유가 상승 영향이 본격적으로 반영된 영향으로 풀이된다. 최근 중동 정세 불안이 심화되며 원유 공급 차질 우려가 커졌고, 여기에 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사적 압박 강화를 시사하면서 유가 상승 압력이 확대된 것으로 분석된다.

일각에서는 국제유가와 국내 주유소 가격 간에는 일정한 시차가 존재하는 만큼 추가 상승 가능성도 제기된다. 통상 국제유가 변동은 2~3주 가량의 시차를 두고 국내 판매 가격에 반영되는 경향이 있어 최근 유가 상승 흐름이 이어질 경우 기름값 역시 당분간 오름세를 지속할 수 있다는 전망이다.

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