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2026.04.06 (월)
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[정책의속살] 석유가격 3주만에 '도루묵'…약발 다한 최고가격제

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2일 휘발유 1917원·경유 1908원
2차 고시 후 1주일 만에 100원↑
최고가격제 시행 이전 수준 상승
정부 엄포에도 주유소 가격 급등

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 지난달 13일 야심차게 시행한 '석유 최고가격제'가 3주만에 '도루묵' 신세가 됐다.

최근 1주일 새 석유 가격이 가파르게 상승하면서 제도 시행 이전 수준으로 올랐다. 소비자들 입장에서는 최고가격제의 효과를 전혀 체감하기 힘든 상황이다.

정부가 "폭리를 취하는 주유소를 엄단하겠다"고 엄포를 놓고 있지만 약발이 다한 모습이다. 2차 고시를 통해 도매가격을 210원이나 인상하자 소비자가격도 고삐가 풀린 모습이다.

◆ 도매가격 210원 인상하자 소비자가격도 급등

2일 한국석유공사에 따르면, 이날 오전 11시 기준 전국 주유소에서 판매되는 휘발유 평균가격은 리터당 1916.6원으로 전일대비 6.8원 상승했다. 경유는 1907.9원으로 전일대비 6.2원 상승했다(그래프 참고).

서울의 평균가격은 1964원까지 오르면서 2000원을 눈앞에 두고 있다. 경유 가격은 1940원까지 올랐다(아래 그림 참고).

상당수 주유소들이 이미 2000원을 훨씬 웃도는 가격으로 판매하고 있고, 2200원에서 2400원대 가격으로 판매하는 곳들도 적지 않다.

이는 지난달 27일 정부가 2차 고시를 통해 도매가격을 리터당 210원이나 인상했기 때문이다. 이후 1주일 새 휘발유 가격은 1819원에서 1917원으로 98원이나 올랐다. 같은 기간 경유도 1816원에서 1908원으로 92원이나 상승했다.

석유가격이 다시 상승하면서 최고가격제도 빛이 바랜 모습이다. 주유소 판매가격은 지난달 13일 정부가 최고가격제를 시행하기 이전보다 높은 수준으로 올랐다.

실제로 휘발유 가격은 최고가격제 시행 전인 3월 12일(리터당 1899원)보다 18원이나 높은 수준이다. 경유 가격도 시행 전(1919원)에 거의 근접한 상황이다.

양기욱 산업부 산업자원안보실장은 "최고가격 2차고시 시행 이후에 꾸준히 상승해서 어제(1일)부터 1900원대 돌파했다"면서 "최고가격이 그 이상이라서 꾸준히 오름세가 있을 것으로 보인다"고 설명했다.

지역별 휘발유 평균가격 현황(2026년 4월 2일 오후 4시 기준) [자료=석유공사 오피넷] 2026.04.02 dream@newspim.com

◆ "천천히 내리고 인상은 빠르게"…시간차 폭리 속수무책

정부가 최고가격 자체를 단기에 큰 폭으로 인상하면서 주유소들의 시간차 폭리를 자초했다는 지적도 나온다.

지난달 27일 2차 고시 시행 이전에 싼 가격에 재고물량을 많이 확보한 주유소들은 시간차 폭리의 유혹에 빠질 수밖에 없는 구조다.

시민단체들이 참여하고 있는 에너지·석유시장 감시단의 점검 결과도 비슷하다.

2차 최고가격 고시 6일째인 지난 1일 휘발유 평균가격은 고시 전인 3월 26일 대비 리터당 90.5원 인상됐다. 휘발유 가격을 인상한 주유소는 9254곳으로 전체의 90%에 해당된다.

휘발유 가격을 리터당 210원 이상 인상한 주유소는 172곳으로 전체 1.67% 규모로 파악됐다. 가장 큰 폭으로 인상한 주유소는 충북 증평군에 위치한 시청앞주유소(도안셀프주유소)로서 같은 기간에 무려 309원이나 인상한 것으로 드러났다.

석유시장 감시단은 "정유사별로 보면, S-oil 주유소의 95.28%가 가격을 인상해 가장 많았고, GS칼텍스도 85.37%가 가격을 인상했다"고 분석했다.

상황이 이런 데도 정부는 사실상 속수무책이다. 산업부 장관이 직접 나서서 '엄포'를 놓고 있지만 더 이상 약발이 듣지 않는 모습이다.

김정관 산업부 장관은 지난달 30일 주유소 현장점검에서 "유가 상승을 틈탄 불합리한 가격인상과 시장교란 행위에 대해 범부처 차원에서 엄정 대응할 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 김정관 산업통상부 장관이 19일 오전 범부처 합동점검단과 함께 서울 송파구에 있는 정유사 직영 주유소를 불시에 방문하여 가격, 유통, 품질 등에 불법행위가 있는지 점검하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.03.19 photo@newspim.com

dream@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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