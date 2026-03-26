전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.26 (목)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

[정책의속살] 고유가에도 비축유 '그림의 떡'…비축기지 32% 텅 비었다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

두바이유, 전쟁 이후 두 배 이상 급등
비축유 208일분 있다면서 활용 못해
비축기지 32% 낮잠…비축전략 실패
비축유 늘려 수급조절 기능 강화해야

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 미국-이란 전쟁으로 국제유가가 요동치고 있다. 우리나라 의존도가 높은 두바이유가 두배 이상 급등하면서 민생경제와 산업 전반을 위협하고 있다.

역대 최악의 상황으로 치닫고 있는데도 '208일분'이라는 비축유는 잠자고 있다. 국제유가 상승으로 온 국민이 고통받고 있지만 정작 비축유는 '그림의 떡'이라는 지적이 나온다.

◆ 두바이유 170달러 육박…민간 재고량도 '바닥'

26일 산업통상부와 한국석유공사에 따르면, 25일 기준 두바이유 가격은 배럴당 142.55달러를 기록했다.

지난 23일 배럴당 169.75달러까지 치솟았다가 휴전 가능성이 제기되면서 이틀째 하락한 모습이다. 전쟁 이전인 지난달 27일(71.24달러)과 비교하면 두 배 이상 급등한 상황이다(그래프 참고).

전쟁의 여파는 예상보다 심각하다. 주유소 석유가격은 정부가 최고가격제를 통해 억제하고 있지만, 민간 정유사의 재고가 거의 바닥난 상황이어서 한계에 다다른 모습이다.

정부가 급한대로 UAE로부터 2400만 배럴 규모의 원유를 긴급도입하기로 확정했지만, 실제로 국내에 들어온 지난 25일 여수 비축기지로 입고된 200만 배럴뿐이다.

정부가 긴급 도입하는 원유도 현지 시세를 감안할 때 평시보다 두 배나 비싸게 들여온다는 점에서 손해가 막심하다.

양기욱 산업부 산업자원안보실장은 "긴급 도입되는 원유의 가격은 별도의 협상이 진행되고 있어 구체적으로 말씀드리기 어렵다"면서도 "현지의 시장가격을 감안해서 결정하고 있다"고 설명했다.

석유업계 관계자는 "각국이 원유 확보에 나선 상황에서 지금은 부르는 게 값"이라면서 "평상시의 두배 이상 높은 가격을 줄 수밖에 없는 상황"이라고 전했다.

지난 2023년 3월 21일 한국석유공사 여수비축기지에 UAE 아부다비 국영석유사(ADNOC)의 원유 200만 배럴이 입고되는 모습 [사진=한국석유공사] 2026.03.25 gkdud9387@newspim.com

◆ 비축기지 확대하고도 32% 놀려…석유비축 전략 실기 '자충수'

정부가 비축유 방출에 신중한 것은 수급조절 기능보다는 '최후의 안전판'으로 규정하고 있기 때문이다.

국제에너지기구(IEA) 기준 208일분(세계 5위)을 보유하고 있다고 자랑해 왔지만, 수출분까지 포함한 하루 실제 사용량(약 290만 배럴)을 감안하면 68일분에 불과하다.

미국과 이란의 전쟁이 장기화될 가능성이 큰 상황에서 비축유를 활용하기 힘든 이유다.

더욱 큰 문제는 국내 비축기지의 32%가 텅 비었다는 것이다. 우리나라 석유 비축기지는 총 1억 4600만 배럴 규모인데, 이 중에서 4600만 배럴(32%)은 놀리고 있는 상황이다(그림 참고).

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.03.26 dream@newspim.com

석유공사가 2021년 11월 월산 석유비축기지(1030만 배럴)를 준공하면서 비축역량이 크게 확대됐다. 전국의 9개 기지(울산, 거제, 여수, 서산, 구리, 평택, 용인, 동해, 곡성)에 총 1억 4600만 배럴 규모로 확대됐다.

하지만 현재 4600만 배럴 규모의 비축기지는 텅 비어 있는 상황이다. 이는 IEA 기준 50일분(하루 90만 배럴)이며, 실제 사용량 기준로도 16일 이상 사용할 수 있는 규모다.

하지만 비축기지의 3분 1을 왜 놀리고 있는지, 정부와 석유공사 모두 쉬쉬하고 있다. 업계에서는 긴축재정을 추구했던 윤석열 정부 당시 석유 비축량을 늘리는데 소극적이었다는 지적도 나온다.

◆ 저유가 때 비축 늘려…수급조절 기능 강화해야

세계 최고 수준의 석유비축기지를 보유하고도 제대로 활용하지 못한 것을 특정 정부의 책임만으로 몰 수는 없다.

하지만, 이제라도 정부가 석유비축기지를 제대로 활용해야 한다는 지적이 나온다. 저유가 때 석유 비축량을 늘려 고유가 때 수급조절용으로 활용해야 한다는 것이다.

실제로 농림축산식품부와 해양수산부의 경우 민생에 영향이 큰 품목들을 선정해 정부가 적극 수급조절에 나서고 있다.

더구나 석유의 경우 배추나 사과, 수산물처럼 썩지도 않는 품목이라는 점에서 정부가 수급조절에 보다 적극 나서야 한다는 목소리가 높다.

양기욱 산업통상부 산업자원안보실장이 24일 오전 '중동상황 대응본부' 일일브리핑에서 최근 석유시장 동향과 향후 대책을 설명하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.03.24 dream@newspim.com

익명을 요구한 에너지 전문가는 "IEA 권고기준(90일)보다 훨씬 많은 저장 시설을 지어놓고도 예산 문제 등을 이유로 석유비축기지의 3분의 1을 놀리는 것은 비효율적인 정책"이라며 "지금처럼 국제유가가 급등으로 경우 수급조절 기능으로 적극 활용해야 한다"고 지적했다.

정부도 이 같은 문제점을 인정하고 있다. 다만 향후 어떻게 개선할지 구체적인 방향을 잡지는 못하고 있다.

양기욱 산업부 산업자원안보실장은 "비축유의 기능을 확대해야 한다는데 공감한다"면서 "비축유를 활용해 좀 더 적극적인 역할을 할 수 있도록 전향적으로 검토하겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
5월 1일 '노동절' 법정 공휴일 된다 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 공무원과 택배 기사 등에게는 휴일이 아니었던 5월 1일 노동절이 법정 공휴일이 된다. 국회 행정안전위원회는 24일 법안소위원회를 열고 노동절을 법정 공휴일로 지정하는 공휴일법 개정안을 통과시켰다. '공무원도 노동자다! 5.1. 노동절 휴무 보장하라'는 현수막이 정부세종청사 앞에 걸려있다. [사진=뉴스핌 DB] 윤건영 더불어민주당 의원(행안위 법안1소위원장)은 이날 페이스북에 "드디어 반쪽짜리 노동절이 온전한 노동절이 됐다"며 "아직 본회의 등이 남아 있지만, 올해부터 5월 1일 노동절에 모든 일하는 사람들이 제대로 쉴 수 있게 되는 데 큰 걸음을 내디뎠다"고 전했다. 윤 의원은 "관련 법을 심사하는 행안위 법안1소위 위원장으로 그간 엄청나게 많은 문자 메시지 등을 받았다. 야당이 선뜻 법안 처리에 동의해 주지 않아 목소리를 높이는 일도 있었다"며 "쉽지 않은 과정이었기에, 개인적으로도 오늘 법안 처리가 더욱 뜻깊다. 일하는 사람이 제대로 대접받는 세상이 되도록 더욱 노력하겠다"고 말했다. 노동절은 지난 1994년에 유급휴일로 법제화됐지만 법정 공휴일은 아니어서 실제 법적으로 쉴 수 있는 것은 '근로기준법상 근로자'로 한정됐다. 이에 대표적으로 공무원 등에게는 휴일이 아니었다. 이번 공휴일법 개정안이 국회 본회의 문턱을 넘으면 올해 5월 1일 노동절부터 법상 근로자 여부와 무관하게 모든 국민이 휴일로 보낼 수 있게 된다. kimsh@newspim.com 2026-03-24 14:11
사진
뉴스핌 4월 9일 '서울이코노믹포럼' [서울=뉴스핌] 김범주 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 오는 4월 9일 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸에서 '제14회 서울이코노믹포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 '이재명 정부, AI 시대 신성장 동력 빌드업을 위한 제언'을 주제로, AI(인공지능), 정치 정쟁 해소, 주거복지, 지방경제 등 각 분야에서 전문가로 인정받는 여야 정치인들이 참여해 한국 경제의 새로운 성장 전략을 논의한다. 행사는 오전 9시 개회식을 시작으로 총 5개 세션 토론과 강연으로 진행된다. 포럼에서는 인공지능(AI) 시대의 국가 전략과 정치·사회 구조 개혁 방향을 폭넓게 논의될 예정이다. 첫 번째 세션에서는 'AI 혁명 도래, 교육과 사회는 뭘 준비해야 하나'를 주제로 토론이 열린다. 이준석 개혁신당 대표와 차지호 더불어민주당 의원이 토론자로 참여하며 윤동열 건국대 경영학과 교수가 사회를 맡는다. AI 기술 확산이 노동시장과 교육 시스템에 미치는 영향을 진단하고 인재 양성 전략과 사회 제도 개편 방향을 모색할 예정이다. 두 번째 세션에서는 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환'을 주제로 여야 정치권 인사들이 토론에 나선다. 한병도 더불어민주당 원내대표, 송언석 국민의힘 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표가 참여한다. 윤종빈 한국정치학회장이 사회자로 나선다.  해당 세션에서는 정치 양극화와 정쟁 중심 정치 구조를 넘어 경제 성장과 민생 문제 해결을 위한 정치 시스템의 전환 방향이 논의될 전망이다. 세 번째 세션에서는 '주거 복지는 저출산 극복의 필수품…여야 합의로 중장기 플랜 만든다'를 주제로 토론이 진행된다. 염태영 더불어민주당 의원과 송석준 국민의힘 의원이 참여하며 이창무 한양대 도시공학과 교수가 사회를 맡는다. 주거 안정 정책이 출산율과 인구 구조에 미치는 영향을 중심으로 장기적인 주거 정책 방향과 정치권 합의 가능성이 논의될 예정이다. 네 번째 세션에서는 '지방경제 살려 한국의 잠재성장률을 키우자' 주제로 지역균형 발전과 산업 전략을 다룬다. 복기왕 더불어민주당 의원과 이종배 국민의힘 의원이 토론에 참여하며 채지민 성신여대 지리학과 교수가 사회와 주제 발표를 맡는다. 해당 세션에서는 신내생적 산업 전략과 창업 생태계 구축을 중심으로 지방경제의 새로운 성장 모델을 제시할 예정이다. 마지막 다섯 번째 세션에서는 '100년 만에 다시 엄습하는 파시즘'을 주제로 홍성국 더불어민주당 국가경제자문회의 의장이 강연을 진행한다. 홍 의장은 글로벌 정치경제 질서 변화와 민주주의 위기, 극단주의 정치 확산이 경제와 사회 구조에 미치는 영향을 진단할 예정이다. 포럼은 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이다. 뉴스핌은 포럼 참가자에게 소정의 기념품을 제공한다. wideopen@newspim.com 2026-03-23 11:02

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동