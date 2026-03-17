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[정책의속살] 주유소 석유가격 6일째 하락세…최고가격제 '절반의 성공'

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휘발유·경유 가격 10일 정점 찍고 하락세
13일 석유가격제 시행 후 1800원대 안착
최고가격 고시후 휘발유 53원·경유 70원↓
주유소 82%만 인하…200여곳 되레 인상
인상 속도보다 인하 속도 느려 '약발' 미흡
미국-이란 전쟁 3주째…비축유 방출 고심

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 국내 석유가격이 지난 10일을 정점으로 6일째 하락 안정세를 지속하고 있다.

특히 지난 13일 '석유 최고가격제' 시행 이후 나흘째 하락하며 1800원대 초반으로 안착하는 모습이다.

하지만 일부 주유소들은 여전히 2000원대 판매가격을 유지하고 있고, 가격인하에 동참하는 주유소는 전체의 82%에 그쳤다. 나머지 18%는 가격을 유지하거나 인상하며 정부의 엄포에도 '배짱 영업'을 하고 있다.

미국-이란 전쟁이 3주차에 접어들면서 정유사들의 원가부담도 커지고 있다. 아직 재고가 있지만 정부는 비축유를 언제쯤 방출할 지 적절한 시기를 고심하고 있다.

◆ 주유소 13%는 가격인하 '외면'…2000원대 '배짱영업' 여전

17일 산업통상부에 따르면, 지난 13일 석유 최고가격제 시행 이후 16일까지 나흘간 휘발유는 리터당 66.07원, 경유는 87.15원 인하된 것으로 나타났다.

최고가격 고시 4일차인 지난 16일 전국 휘발유 평균가격은 최고가격 고시 전날인 12일 대비 리터당 평균 66.07원 인하됐고, 전일(15일) 대비 7.4원 인하됐다(그래프 참고).

같은 기간 경유 평균가격은 최고가격 고시 전날인 12일 대비 리터당 평균 87.15원 인하됐고, 전일(15일) 대비로는 9.3원 인하됐다.

휘발유는 전체 주유소(1만 646곳) 중에 86.5%, 경유는 전체 주유소의 87.3%가 가격 인하에 동참했다. 나머지 약 13%의 주유소들은 정부의 가격인하 정책을 외면한 셈이다. 심지어 휘발유 211곳(2%), 경유 246곳(2.3%)은 오히려 가격을 인상한 것으로 드러났다.

산업부 관계자는 "가격상승이 과도하거나 매점매석이 의심되는 주유소의 경우 공표한 후 조사를 진행하고, 법적 대응으로 이어지는 신속하고 엄정한 관리체계를 운영할 방침"이라고 강조했다.

◆ 주유소, 빨리 인상하고 천천히 내려…정부 "인하속도 느려" 지적

정부가 '최고 가격제'를 전격 시행하고 있지만, 그 효과는 다소 미흡한 상황이다.

정부가 고시한 휘발유 도매가격 인하폭은 106원인데, 주유소의 판매가격은 66원 내리는데 그쳤기 때문이다.

실제로 정부가 지난 12일 고시(13일 0시 시행)한 휘발유 최고가격은 리터당 1724원으로 11일 정유사 공급가격 1829.9원 대비 105.9원 낮은 가격이다. 하지만 13일 최고가격 시행 이후 4일차인 16일까지 66.1원 인하됐다.

경유 가격도 사정은 비슷하다. 정부가 고시한 경유 최고가격은 리터당 1713원으로 11일 정유사 공급가격 1924.2원 대비 211.2원 낮은 수준이다.

하지만 최고가격 고시 이후 4일차인 16일까지 경유 가격은 리터당 87.15원이 인하하는데 그쳤다. 미국-이란 전쟁 발발 이후 4일차에 주유소 판매가격은 리터당 130.9원 인상한 것과 비교하면 하락 속도가 훨씬 늦은 셈이다.

산업부 관계자는 "미국-이란 전쟁 발발 이후 4일차에 주유소 판매가격은 리터당 84.6원 인상한 것과 비교하면 하락 속도가 늦다"고 분석했다.

◆ 정부, 비축유 방출시기 고심…정유사 제고 소진 우선

정부는 지난 11일 국제에너지기구(IEA)의 비축유 방출 결정에도 불구하고 구체적인 방출 시기를 고심하고 있다.

석유 최고가격제의 정책효과가 아직 미흡한 상황에서 정유사와 주유소에 불합리한 혜택을 줄 수 있기 때문이다.

다만 민간 정유업계의 제고량이 점차 줄고 있어 적절한 시기에 비축유를 방출할 것으로 보인다. 상대적으로 높은 가격으로 도입한 원유를 우선 소진한 후에 정부의 비축유를 공급할 것으로 예상된다.

정부는 지난 11일 IEA의 비축유 공동방출에 공조해 2246만 배럴(5.6%)을 방출하기로 결정했다고 밝혔다.

현재 국내 석유 비축량은 약 1억 9000만 배럴(정부 1억 배럴+민간 9000만 배럴)로서 약 208일분(IEA 기준)을 보유하고 있다. 이는 IEA 기준으로 정유업계의 수출물량(1일 170만~180만 배럴)을 제외한 내수소비량(1일 90만~100만 배럴) 기준이다. 수출물량까지 포함하면 약 68일분 수준이다(그림 참고).

국제공동비축 물량 2000만 배럴과 UAE에서 긴급도입한 600만 배럴까지 포함하면 약 237일분(수출 포함 77일분)으로 늘어난다.

산업부 관계자는 "비축유 방출 여부는 민간 정유업계의 재고량을 감안해서 결정하게 될 것"이라면서 "주요국과 긴밀히 공조해 국민경제 부담과 물가에 미치는 영향을 최소화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.

dream@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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