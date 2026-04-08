중동발 원유수급 불안…정부, 10조 특별프로그램 가동

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호르무즈 봉쇄 여파 수급 차질 우려

정부, 석유기업 금융지원 확대 점검

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 중동전쟁 여파로 원유 수급 불안이 커지자, 정부가 석유 수입기업 금융지원 확대와 원자재 수급 대응 점검에 나섰다.

기업들은 호르무즈 해협 봉쇄 영향으로 원유와 나프타 공급 차질을 호소하며 정책자금 확대와 수입선 다변화 지원을 요청했다.

문지성 재정경제부 국제경제관리관은 8일 석유 수입기업과 한국수출입은행, 한국석유공사와 함께 금융지원 점검회의를 열고 업계 애로사항을 청취했다.

이번 회의는 중동전쟁 이후 원유 수급 불안이 확대되는 상황에서 기업 대응 여건과 금융지원 현황을 점검하기 위해 마련됐다.

호르무즈 해협 인근의 유조선.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.13 mj72284@newspim.com

참석 기업들은 호르무즈 해협 봉쇄로 원유와 나프타 등 핵심 원자재 수급에 차질이 발생하고 있다고 밝혔다. 이에 따라 생산과 수출 전반의 불확실성이 커지고 있으며 산업 전반으로 영향이 확산될 수 있다는 우려를 제기했다.

기업들은 대응 방안으로 ▲국제 유가 안정 시까지 정책자금의 안정적 공급 ▲원유·나프타 구매 자금 금융지원 확대 ▲수입선 다변화를 위한 대체 수급처 발굴 지원 등을 건의했다.

정부는 금융지원 확대와 함께 원유 확보를 위한 협업 체계 구축에 나선다. 최근 7조원에서 10조원으로 확대된 '위기대응 특별프로그램'을 통해 수출입은행이 신속히 유동성 지원에 나설 계획이다.

한국석유공사와 협력해 원유 확보를 위한 금융지원도 병행 추진한다.

문 관리관은 "이날 발표된 휴전과 호르무즈 해협의 일시적 봉쇄 해제로 원유 수급 여건이 다소 완화될 가능성도 있으나, 향후 전개 상황의 불확실성이 존재하는 만큼 우리 경제에 미칠 영향을 지속적으로 점검해 나갈 필요가 있다"고 말했다.

이어 "정부는 관계기관과 긴밀히 협력해 원유 수급과 금융지원 상황을 면밀히 점검하고, 필요한 지원이 적기에 이뤄질 수 있도록 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

정부는 앞으로도 업계와 관계기관 간 소통을 이어가며 현장 애로를 점검하고 이를 정책에 반영할 방침이다.

plum@newspim.com