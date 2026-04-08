대구·경북 9~10일 오전 최대 60mm 비...동해상 높은 물결

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 8일 대구·경북에 9일부터 10일 비 예보했다.
- 강수량 20~60mm에 바람 55km/h로 강하게 불고 동해상 물결 4.5m 높다.
- 기온은 아침 4~11도 낮 12~16도로 안전사고 주의 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구와 경북권에는 9일 또 비가 내리겠고, 이튿날인 10일 오전까지 이어지겠다. 예상 강수량은 20~60mm로 관측됐다.
또 경북 동해상에는 바람이 강하게 불고, 물결이 매우 높게 일겠다.
기상청은 9일 새벽(00~06시)부터 전남권과 제주도에 비가 시작돼 이날 오전(06~12시)부터 이튿날인 10일 낮(12~15시) 사이 전국에 비가 내리겠다고 예보했다.
기상청은 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고, 도로가 미끄러운 곳이 있겠다며 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의할 것을 당부했다.
또 강한 비로 인한 시설물 관리와 농작물 관리, 해빙기 안전사고와 축대나 옹벽 붕괴, 산지 및 절개지에서의 토사 유출 등 피해가 없도록 각별히 주의할 것을 주문했다.
9일 오후부터 대구·경북을 포함한 전국 대부분 지역에 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다.
시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다. 또 이날 오후부터 경북 동해안 해상에서도 바람이 차차 30~65km/h(8~18m/s)로 매우 강하게 불고, 물결이 2.0~4.5m로 매우 높게 일겠다. 항해나 조업하는 선박은 주의해야 한다.
대구와 경북의 9일 기온은 4도~16도 분포를 보이겠다.
대구·경북의 이날 아침 기온은 대구 7도, 경북 봉화·안동·청송 4도, 문경·경주 5도, 구미·영천 6도, 포항 8도, 울진은 11도 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 16도, 경북 봉화 12도, 안동·상주·청송·경주·울진·포항 15도, 구미는 16도로 관측됐다.
nulcheon@newspim.com