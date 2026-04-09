중동 리스크 대응 공조…아세안+3 "공급망·재정협력 강화"

AI 핵심 요약beta
- 한중일과 아세안+3 국가들이 8일 중동 전쟁으로 인한 경제 불확실성 대응을 논의했다.
- 에너지 가격 불안과 공급망 리스크 확대에 대응하기 위해 재정·통화 정책 공조가 필요하다는 데 합의했다.
- 한국은 석유제품 최고가격제와 26조2000억원 추가경정예산 등 정책 대응을 공유했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
CMIM 개편·디지털 금융 협력 논의
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 올해 첫 한중일과 아세안+3 재무차관·중앙은행 부총재 회의가 중동 전쟁에 따른 경제 불확실성 대응과 역내 금융협력 강화에 방점을 두고 개최됐다.
각국은 에너지 가격 불안과 공급망 리스크가 커지는 상황에서 재정·통화 정책 공조와 금융안전망 개편 필요성에 공감대를 형성했다.
재정경제부는 전날 8일 화상으로 열린 회의에 한·중·일 3국과 아세안 11개국 등 총 14개국이 참여했다고 9일 밝혔다.
당초 필리핀 마닐라에서 대면으로 열릴 예정이었으나, 필리핀의 국가 에너지 비상사태 선포로 화상회의로 전환됐다.
문지성 재경부 국제경제관리관이 주재한 한중일 회의에서 참석자들은 중동 전쟁이 역내 경제에 미치는 영향을 공유하고 대응 현황을 점검했다.
문 관리관은 중동발 리스크를 3국 공동 과제로 규정하며 실시간 정보 공유와 긴밀한 정책 공조를 제안했다.
이어 열린 아세안+3 회의에서는 5월 재무장관·중앙은행 총재 회의를 앞두고 경제 동향과 정책 대응 방향을 집중 논의했다.
역내 거시경제조사기구, 국제통화기금, 아시아개발은행은 공동 발표를 통해 에너지 가격 상승과 공급 불안 등으로 역내 경제가 높은 하방 위험에 직면했다고 진단했다.
참석자들은 불확실성 확대에 대응하기 위해 ▲취약계층 중심의 신속한 재정지원 ▲신중한 통화정책 운용 ▲에너지 공급망 다변화 등 정책 조합이 필요하다는 데 의견을 모았다.
일본은 경제 상황 변동성이 큰 점을 고려해 장관회의 전 추가 차관회의 개최도 제안했다.
한국 정부는 중동 전쟁 이후 비상 대응체계를 가동해 물가와 공급망 안정에 나서고 있다고 설명했다.
특히 석유제품 최고가격제 시행과 적자 국채 발행 없는 26조2000억원 규모 추가경정예산 편성 등 정책 대응을 공유했다. 동시에 녹색경제 전환과 공급망 다변화 등 중장기 대응도 병행해야 한다고 강조했다.
역내 금융협력 분야에서는 치앙마이 이니셔티브 다자화 체계 개편이 핵심 의제로 다뤄졌다. 기존 통화스왑 방식에서 납입자본 방식으로 전환하는 재원구조 개편과 관련해 회원국 간 핵심 원칙에 대한 의견 교환이 이뤄졌다.
논의 결과는 5월 개최 예정일 '아세안+3 재무장관 및 중앙은행 총재 회의'에 보고된다.
plum@newspim.com