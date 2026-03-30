재경부, 중동 리스크 대응 정책금융 10조 점검

특별프로그램 10조로 확대

집행률 20%…현장 대응 강화

금리우대 확대·만기연장 추진

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 전쟁 장기화로 국내 기업의 자금 부담과 공급망 불안이 커지면서 정책금융 집행 속도를 높여야 한다는 요구가 커지고 있다. 위기 대응 자금이 실제 현장에 얼마나 빠르게 전달되는지가 기업 체감 지원의 핵심 변수로 떠오르는 모습이다.

재정경제부는 30일 한국수출입은행과 함께 중동 전쟁 대응 정책금융 점검회의를 열고 '위기대응 특별프로그램' 집행 상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 중동 전쟁으로 직·간접 피해를 입은 기업을 지원하기 위한 정책금융이다. 정부는 최근 대통령 주재 비상경제점검회의에서 해당 프로그램 규모를 기존 7조원에서 10조원으로 3조원 확대했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

현재까지 집행률은 지난 25일 기준 약 20% 수준이다. 수은은 권역별 통합 마케팅과 전방위 고객 면담을 통해 현장 대응을 강화하고 있다고 설명했다.

지원 내용도 확대했다. 중동 피해 중소기업을 대상으로 대출 만기 연장과 상환 유예를 제공하고, 공급망 안정화 프로그램에서는 원유·가스와 광물·식량 등 자원·에너지 품목에 대한 금리 우대 폭을 확대했다. 원유·가스는 0.2%포인트(p)에서 0.7%p로, 광물·식량은 0.5%p에서 0.7%p로 상향했다.

회의에서는 단순 자금 공급을 넘어 공급망 리스크 관리와 수입선 다변화 필요성도 함께 논의됐다. 정책금융이 기업의 실질적 대응 수단으로 작동하도록 집행 속도와 체감도를 높여야 한다는 데 초점이 맞춰졌다.

수은은 "중동 상황에 대응해 리스크 요인을 정밀 점검하고 실효성 있는 기업 지원 방안을 강구하고 있다"며 "앞으로도 수은의 비상대응체계를 지속 운영해 우리 기업들이 안심하고 경영활동에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 강조했다.

재경부는 수은과 함께 중동 전쟁 관련 피해 기업과 공급망 상황을 상시 모니터링하고 적극 지원한다는 방침이다.

rang@newspim.com