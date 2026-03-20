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중동발 리스크 속 '불균형 회복'…정부 "내수·수출 회복세 지속"

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재경부, 20일 '최근 경제동향 3월호' 발간
중동 리스크 확대…유가·통상 변수 등 경계
반도체 수출 28.7%↑·소비 회복…내수 개선
생산·건설·취약 고용 부담…비상 점검 강화

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 중동 정세 불안으로 국제유가 상승과 통상환경 악화 가능성이 커지는 가운데, 정부가 소비 등 내수 개선과 반도체 중심 수출 호조를 바탕으로 우리 경제의 경기 회복 흐름이 이어지고 있다고 진단했다.

다만 중동발 지정학적 리스크가 현실화할 경우 물가와 민생 부담, 수출을 동시에 압박할 수 있어 회복세의 지속 가능성은 여전히 불확실하다는 평가다.

재정경제부는 20일 발간한 '최근 경제동향(그린북) 3월호'에서 "최근 우리 경제는 소비 등 내수 여건 개선과 반도체 중심 수출 호조 등에 힘입어 경기 회복 흐름이 이어지는 모습"이라고 평가했다.

물가 추이 [자료=재정경제부] 2026.03.20 rang@newspim.com

다만 우려스러운 지점도 지목했다. 재경부는 "취약부문 중심 고용애로와 건설투자 회복 속도, 미국 관세부과 영향 등 불확실성도 상존한다"며 "중동 상황에 따른 국제유가 상승 등 지정학적 리스크 확대로 물가 상승과 민생 부담 증가 및 경기 하방위험 증대가 우려된다"고 짚었다.

전반적으로 회복 기조를 유지하고 있지만, 생산·건설·취약부문 고용 등에서는 조정과 구조적 부담이 병존하는 '불균형 회복' 양상이 뚜렷하다는 것이다.

실물지표를 보면 생산 측에선 일부 조정이 나타났다. 1월 전산업 생산은 전월 대비 1.3% 감소했다. 서비스업 생산이 보합(0.0%)에 그친 가운데, 광공업 생산이 1.9% 줄고 건설업 생산이 11.3% 감소하면서 전체 생산을 끌어내렸다. 다만 전년 동월 대비 전산업 생산은 4.1% 증가해 추세적으로는 완만한 회복 흐름을 이어갔다.

반대로 내수 지표는 개선 흐름이 이어지고 있다. 1월 설비투자는 전월 대비 6.8% 증가하며 두 자릿수에 가까운 상승세를 보였고, 소매판매도 2.3% 늘었다. 국내 소비 심리를 보여주는 소비자심리지수(CSI)는 2월 112.1로 전월보다 1.3포인트(p) 상승했다. 기업심리지수(CBSI) 역시 2월 전산업 기준 94.2(전월 대비 0.2p↑), 3월 전망지수 97.6(6.6p↑)로 회복세를 이어갔다.

수출은 반도체를 중심으로 강한 증가세가 두드러졌다. 2월 수출은 반도체·컴퓨터·선박 수출 확대에 힘입어 전년 동월 대비 28.7% 증가했다. 조업일수를 감안한 일평균 수출액도 35억4000만달러로 전년 동월보다 49.0% 늘며, 반도체 사이클 회복이 전체 수출을 견인하는 흐름이 뚜렷해졌다.

취업자 수와 취업자 증감 추이 [자료=재정경제부] 2026.03.20 rang@newspim.com

고용 사정은 개선 폭을 키웠다. 2월 취업자는 2841만3000명으로 전년 동월보다 23만4000명 증가해 전월(10만8000명 증가)보다 증가폭이 확대됐다. 실업률은 3.4%로 1년 전보다 0.2%p 올랐다. 정부는 전반적인 취업자 수 증가는 이어지고 있지만, 일부 취약계층·취약 업종을 중심으로 고용 애로가 지속되고 있다고 보고 있다. 건설 경기가 부진한 가운데 관련 일자리 회복 속도가 더딘 점도 부담 요인으로 지목된다.

물가 흐름은 비교적 안정적이다. 2월 소비자물가는 전년 동월 대비 2.0% 올라 전월과 같은 상승률을 기록했다. 식료품과 에너지를 제외한 근원물가 역시 2.3% 상승해 목표 수준(2% 안팎)에 근접한 흐름을 이어갔다. 다만 개인서비스 물가는 외식 외 서비스 가격이 오르면서 3.5% 상승해 상승폭이 확대됐다. 중동 리스크로 국제유가가 재차 뛸 경우 서비스·운송·에너지 비용을 통해 물가 상방 압력이 다시 커질 수 있다는 우려가 나온다.

정부는 앞으로 경기 흐름을 좌우할 변수로 중동 정세와 미국 등 주요국 통상정책을 꼽았다. 중동 지역 긴장이 고조될 경우 국제유가 상승이 국내 물가와 생산비용, 교역조건에 모두 부담을 줄 수 있다는 판단이다. 정부는 미국의 관세 부과 확대 등 통상 불확실성도 수출 회복 흐름을 제약하는 하방 요인으로 작용할 수 있다고 경계하고 있다.

이에 따라 정부는 민생 영향 최소화와 경기 회복세 유지를 위해 추경 편성을 포함한 재정 대응을 신속히 검토한다는 방침이다. 구체적으로는 에너지·생계비 부담 완화를 위한 민생 안정 대책과 함께, 수출·투자 회복세가 꺾이지 않도록 산업·무역 지원 예산 보강을 병행하는 안이 거론된다. 아울러 관계기관 합동 비상대응반을 중심으로 에너지·금융시장·실물 수급 상황을 24시간 점검하며, 금융·외환시장 변동성 확대 시에는 선제적 안정 조치를 가동한다는 계획이다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

rang@newspim.com

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트럼프, 건국 250주년 금화 본인 초상 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 얼굴이 새겨진 24캐럿 기념 금화 발행을 승인하며 '자기 우상화' 논란에 불을 지폈다.  현지시간 19일 로이터 통신에 따르면, 트럼프 대통령이 임명한 인사들로 구성된 연방미술위원회(CFA)는 미국 건국 250주년을 기념해 트럼프 대통령의 초상이 담긴 기념 금화 발행안을 이날 만장일치로 통과시켰다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 초상이 담긴 미국 건국 250주년 기념 금화 디자인. 미국 조폐국 제공. [사진=로이터 뉴스핌] 1910년 설립된 CFA는 워싱턴 D.C. 내 연방 공공건물과 기념물 등의 디자인을 심의하는 독립 기관이다. 이번에 승인된 금화는 워싱턴 국립 초상화 미술관에 전시된 사진을 바탕으로, 책상에 기대어 정면을 응시하는 엄숙한 표정의 트럼프 대통령을 묘사할 예정이다. 위원회 심의 과정에서는 금화의 상징성을 극대화하려는 시도가 이어졌다. 올해 트럼프 대통령이 임명한 백악관 보좌관 체임벌린 해리스는 "클수록 좋다"며 직경 3인치(약 7.6cm)에 달하는 대형 금화 제작을 제안했다. 브랜든 비치 미 연방재무관 역시 성명을 통해 "미국 정신과 민주주의를 대표하는 인물로 현직 대통령인 도널드 J. 트럼프보다 더 상징적인 프로필은 없다"며 발행 당위성을 강조했다. 하지만 이번 금화 발행이 법적 허점을 노린 '편법'이라는 지적도 만만치 않다. 미국법상 생존해 있거나 사후 3년이 지나지 않은 대통령의 초상은 유통되는 달러 동전에 새길 수 없다. 트럼프 행정부는 이번 금화를 시중에 유통되지 않는 '수집용(non-circulating)'으로 분류함으로써 이 규제를 피했다는 분석이다. 이에 대해 민주당 제프 머클리 상원의원은 "동전에 자신의 얼굴을 새기는 이들은 군주나 독재자이지 민주주의 국가의 지도자가 아니다"라며 "건국 250주년의 의미를 왜곡하려는 시도"라고 강력히 비판했다. 초당파적 기구인 시민주화자문위원회(CCAC)의 도널드 스카린치 위원 역시 "1926년 쿨리지 대통령의 사례가 있지만, 당시엔 건국 영웅인 조지 워싱턴의 얼굴 뒤에 겹쳐진 형태였다"며 "현직 대통령 단독 초상을 대형 금화에 새기는 것은 차원이 다른 문제"라고 꼬집었다. 트럼프 대통령은 지난해 1월 재집권 이후 자신의 이름을 국가 자산에 각인시키는 행보를 광범위하게 지속해 왔다. 워싱턴의 주요 정부 건물은 물론 차세대 해군 함정의 함급명, 부유층 대상 비자 프로그램, 정부 운영 처방약 웹사이트, 심지어 어린이용 연방 저축 계좌에까지 '트럼프'라는 이름을 붙여왔다. 트럼프 행정부는 이번 기념 금화 외에도 자신의 초상이 새겨진 새로운 1달러 동전의 연내 유통을 제안해 놓은 상태여서, 이를 둘러싼 법적·정치적 공방이 예상된다.  wonjc6@newspim.com   2026-03-20 11:08
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'법정 소란' 권우현 영장심사 시작 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 섰다. 서울중앙지법 이지영 영장전담 부장판사는 이날 오전 10시 30분 법정 소동 혐의를 받는 권우현 변호사에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다. 한덕수 전 국무총리의 재판 등에서 법정 소란을 일으킨 김용현 전 국방부 장관의 변호인이 20일 구속 기로에 선다.  사진의 왼쪽에서 두 번째가 권우현 변호사. [사진=유튜브 캡쳐] 권 변호사는 이날 오전 9시 30분쯤 취재진을 피해 법정 안으로 들어갔다. 앞서 서울중앙지검은 김 전 장관의 변호인단 중 한 명인 권 변호사에 대해 경찰이 신청한 구속영장을 법원에 청구했다. 권 변호사는 지난해 11월 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 진행된 한 전 총리의 속행 공판에서 김 전 장관의 증인신문 도중 소란을 피워 감치 15일을 선고받았다. 이후 권 변호사는 같은 달 열린 감치 재판에서 "해보자는 것이냐", "공수처(고위공직자범죄수사처)에서 봅시다"라고 발언했고, 재판부는 이를 문제 삼아 감치 5일을 추가로 내렸다. 그러나 이후 서울구치소가 인적사항이 확인되지 않았다는 사유로 수용을 거부하면서 집행 명령이 정지됐다. 대법원 법원행정처는 같은 달 법정모욕·명예훼손 혐의로 경찰에 고발장을 제출했다. 한편 서울중앙지검은 지난 1월 김 전 장관 변호인단인 이하상·권우현·유승수 변호사의 법정 내 품위 손상 행위와 이 변호사의 유튜브 내 모욕적 발언 등을 이유로 대한변호사협회에 징계 개시를 신청했다. 변협은 이 변호사의 유튜브 발언 부분에 대해서만 징계 개시를 청구하고, 법정 내 언행 등에 대해서는 변호인의 조력을 받을 권리를 보호한다는 등의 이유로 기각했다. 검찰은 변협 결정에 대해 지난 12일 이의신청을 제기했다. pmk1459@newspim.com   2026-03-20 11:05

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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