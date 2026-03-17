한국수출입은행, 중동사태 대비 4대 핵심 자원 확보 및 피해기업 긴급 지원 결정

원유·가스·광물·식량 금리우대 대폭 확대, 피해 중소기업 대출 1년 연장

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')은 중동 상황의 불확실성에 따라 유동성 확보에 어려움을 겪는 우리 기업을 지원하기 위해 긴급 지원방안을 시행한다고 17일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')은 중동 상황의 불확실성에 따라 유동성 확보에 어려움을 겪는 우리 기업을 지원하기 위해 긴급 지원방안을 시행한다고 17일 밝혔다. [사진=한국수출입은행]2026.03.17 dedanhi@newspim.com

수은은 지난 16일 '제5차 중동상황 비상대책회의'를 열고, 4대 핵심 자원 확보 지원 및 피해기업의 금융부담 완화를 위한 긴급 지원방안을 마련했다.

수은은 유가 및 원자재 가격 급등 속에서 원활한 자원 수입을 돕기 위해 원유·가스, 광물·식량 수입자금대출에 대한 금리우대 수준을 기존 0.20%~0.50%포인트(p)에서 0.70%p로 대폭 확대키로 했다.

이와 함께 중동 상황으로 직·간접적 피해를 입었거나 입을 것으로 예상되는 중소기업의 자금난 해소를 위해, 기존 대출의 만기 도래 시 1년 범위 내에서 동일한 대출한도로 만기를 연장하기로 했다.

수은 관계자는 "이번 조치는 불확실한 대외 여건 속에서 우리 기업의 경영 부담을 최소화하고, 핵심자원 공급망을 견고히 유지하기 위한 선제적 조치"라며 "상황 변화에 따라 지원범위 확대 등을 추가 검토할 것"이라고 설명했다.

수은은 통상환경 변화와 중동 지정학적 위기 확산 등에 대응하기 위해 '위기대응 특별 프로그램'을 가동 중이다. 이를 통해 올해 7조원, 향후 5년간 총 40조원의 자금을 공급할 계획이다. 수은은 13일 현재 1조 7530억원을 지원하는 등 우리 기업의 방어막 역할을 충실히 수행하고 있다.

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