한국수출입은행, 경남 소재 방산 분야 중소·중견 기업 만나 정책금융 안내

전략수주 분야 100조원 지원·150조원 수출활력 온 금융지원 맞춤형 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')은 지난 11일 한국방위산업진흥회(이하 '방진회')와 공동으로 경남 소재 기업 대상 '방산 분야 중소중견 기업간담회'를 개최했다고 12일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 11일 경남 창원에서 열린 '방산 분야 중소중견 기업간담회'에서 김재경 한국방위산업진흥회 경남지사장(왼쪽 세 번째), 위찬정 한국수출입은행 부행장(다섯 번째) 등 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=한국수출입은행]2026.03.12 dedanhi@newspim.com

수은은 이날 경남 창원 그랜드머큐어 앰배서더에서 간담회를 개최했다. 최근 K-방산이 거두고 있는 기록적인 수출 성과를 지속시키기 위해 산업의 중추인 중소중견기업들의 현장 목소리를 직접 듣고, 수은이 추진 중인 다양한 정책금융 지원 방안을 맞춤형으로 안내하기 위한 목적이다.

이 자리에는 경남 지역의 주요 방산 유관 기업 임원 등 20여명이 참석했다. 이날 기업 참석자들은 지정학적 위기 고조, 원자재 가격 변동, 글로벌 공급망 재편 등의 경영 환경을 공유하며, 정책금융기관의 보다 선제적이고 적극적인 금융지원 역할을 당부했다.

수은은 우리 기업들이 대외 불확실성을 극복하고 성장을 지속할 수 있도록 △방산·원전·인프라 등 전략수주 분야 100조원 지원 △통상위기 극복을 위한 150조원 규모 '수출활력 ON(溫) 금융지원 패키지' △공급망안정화기금 지원방안 등 현재 진행 중인 지원 프로그램을 안내했다.

위찬정 수은 부행장(혁신성장금융본부장)은 "최근 K-방산이 거두고 있는 눈부신 성과는 우리 산업의 허리인 중소중견기업들의 헌신과 탄탄한 기술력이 뒷받침되었기에 가능했다"며 "중소중견기업들이 글로벌 공급망에 직접 참여하고 독자적인 수출 경쟁력을 갖출 수 있도록 수은이 든든한 금융 동반자가 되고, 오늘 청취한 현장의 생생한 애로사항을 밑거름 삼아 방산 분야 상생에도 기여하겠다"고 강조했다.

