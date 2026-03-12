대한전선, 베트남에 초고압 케이블 생산 거점 구축

동나이 롱탄산단에 400kV 공장 착공

2027년 가동…글로벌 전력망 수요 대응

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 대한전선이 베트남에 초고압 케이블 생산 거점을 구축한다. 글로벌 전력망 투자 확대에 대응하고 해외 생산 기반을 강화하려는 전략이다.

대한전선은 베트남 생산법인 대한비나(TAIHAN CABLE VINA)가 베트남 남부 동나이성에 400kV급 초고압(EHV) 케이블 신공장을 착공했다고 12일 밝혔다.

대한비나 신공장 착공식에서 참석자들이 시삽 퍼포먼스를 하고 있다. [사진=대한전선]

이번 공장은 대한전선이 확보하는 해외 첫 초고압 케이블 생산기지다. 신공장은 동나이성 롱탄산업단지에 들어선다. 대한비나 기존 공장 인근 부지다. 부지 규모는 약 5만6200㎡다. 약 1만7000평 수준이다. 내년 가동을 목표로 건설이 진행된다.

대한비나는 이번 투자로 초고압 케이블 생산 역량을 확대한다. 동남아 시장을 비롯해 유럽, 미주, 오세아니아 수요 대응 능력도 강화한다.

공장 완공 이후 대한비나는 베트남에서 400kV급 초고압 케이블을 생산하는 유일한 기업이 된다. 대한전선은 대한비나를 당진 케이블공장과 함께 글로벌 생산 거점으로 육성할 계획이다.

김준석 대한전선 부사장은 지난 11일 열린 착공식에서 "대한비나는 20년간 축적해 온 생산 경험과 품질 경쟁력을 기반으로 대한전선의 해외 사업 성장을 이끌어 온 핵심 생산기지"라고 말했다.

대한비나 초고압 케이블 공장 조감도 [사진=대한전선]

이어 "이번 신공장 건설을 계기로 베트남 전력망 고도화에 기여하는 동시에 글로벌 에너지 인프라 시장에서 주도적인 역할을 해 나갈 것"이라고 말했다.

베트남 전력 수요는 산업화 영향으로 빠르게 증가하고 있다. 오는 2030년까지 연평균 10~12% 성장 전망이 나온다. 220kV 이상 초고압 송전망 구축 사업도 확대될 예정이다.

syu@newspim.com