지역 문제, 주민이 정부·기업·대학과 함께 푼다…행안부 '지역주도 민관협력체계 사업' 공모

선정 조직 1년차에 2억원 지원

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 지역사회가 스스로 문제를 발굴하고 다양한 주체가 협력해 해결하는 기반을 마련하기 위해 '2026년 지역주도 민관협력체계 구축 및 확산 사업' 공모를 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 단순한 일회성 예산 지원을 넘어 지역사회혁신을 통해 지역이 주도적으로 문제를 해결할 수 있는 지속 가능한 협력 체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

[자료=행안부]

특히 민간과 지방정부, 공공기관, 기업, 대학 등이 참여하는 광역 단위 협력 구조를 통해 지역 내 숨은 자원을 연결하고 실행 중심의 지역 문제 해결 기반을 마련하는 것이 핵심이다.

사업은 ▲돌봄·주거 ▲일자리 ▲공동체 회복 등 지역 현안 의제를 설정하고, 지자체·공공기관·민간단체·기업·대학이 참여하는 협력 거버넌스를 구축하는 방식으로 추진된다. 이후 유휴시설 등 공간 자원, 기업 ESG 후원 등 재정·물적 자원, 연구자 등 인적 자원을 연계해 실행 사업을 기획하고 확산하는 구조다.

행안부는 이번 공모를 통해 비수도권 광역지방정부 관할 지역에서 사회연대경제 조직이나 비영리 민간단체, 대학 등 지역 지원 조직 7곳을 선정할 예정이다.

선정된 조직에는 1년 차에 사업 기반 마련을 위해 개소당 2억 원을 지원한다. 이를 토대로 지역 내 다양한 주체가 참여하는 협력 체계를 구축하고 핵심 의제를 실행하게 된다.

이후 2~3년 차에는 해당 시·도에 매년 6억 원(국비와 지방비 각 50%)을 지원해 1년 차에 구축된 협력 모델을 지역 전반으로 확산·발전시킬 계획이다.

사업의 체계적 운영을 위해 행안부는 중앙지원조직을 통해 현장 밀착형 지원도 제공한다. 선정된 지역 조직이 사업 기획부터 민관 협력 구조 설계, 성과 관리, 확산 전략 수립까지 전 과정에서 전문가 자문을 받을 수 있도록 지원할 방침이다.

행안부는 지역 특성과 여건을 반영한 맞춤형 문제 해결 모델을 발굴하고, 효과가 검증된 우수 사례는 다른 지역에도 적용 가능한 표준 모델로 발전시킬 계획이다.

공모 신청은 오는 4월 10일까지이며 서면 심사와 현장 실사, 대면 심사를 거쳐 5월 중 최종 선정된다. 자세한 내용은 행정안전부 누리집에서 확인할 수 있다.

이방무 사회연대경제국장은 "지역의 실질적인 변화는 현장의 적극적인 참여와 긴밀한 협력에서 시작된다"며 "이번 사업을 통해 지역 사회가 스스로 문제를 찾고 해결해 나갈 수 있는 든든한 토대를 마련하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com