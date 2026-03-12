[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 엔에이치엔클라우드(NHN Cloud)가 4월 8일부터 10일까지 도쿄 빅사이트(Tokyo Big Sight)에서 개최되는 일본 최대 IT 전시회 '2026 재팬 IT 위크(Japan IT Week Spring)'에 참여해, 일본 시장에 특화된 클라우드 인프라와 산업 맞춤형 솔루션을 선보인다고 12일 밝혔다.

'재팬 IT 위크'는 일본 내 IT기업뿐만 아니라 다수 해외 기업이 참여하는 글로벌 ICT 비즈니스 행사다. AI, 클라우드, 소프트웨어 등 최신 IT 솔루션을 소개하고 관련 업계 전문가들이 협력할 수 있는 기회의 장이다.

NHN클라우드, 일본 최대 IT 전시회 '2026 재팬 IT 위크' 참여 [사진=NHN클라우드]

NHN클라우드는 이번 행사에서 한국에서 활발히 전개 중인 GPU 기반 AI 인프라 서비스(GPUaaS)를 중심으로 산업별 맞춤형 클라우드 솔루션과 AI 기술을 소개한다.

NHN클라우드는 GPU 기반 AI 인프라 운영을 위한 AI Full Life Cycle 관리 체계를 통해 GPU 클러스터 운영, 성능 모니터링, 장애 대응, 리소스 최적화 등을 포함한 24시간 365일 운영 관리 서비스를 안정적으로 지원하고 있다.

이와 함께 실제 비즈니스에 적용 가능한 클라우드 활용 사례 공유를 통해 일본 기업 및 파트너와의 비즈니스 접점 기회를 넓히는 한편, 일본 현지 법인 NHN클라우드 재팬(NHN Cloud Japan)을 중심으로 구축해 온 일본 시장 사업 운영 노하우를 바탕으로 일본 진출을 희망하는 국내 기업 대상으로 협력 모델과 기술 지원 방안도 함께 제시할 예정이다.

NHN클라우드는 2019년부터 일본 내 데이터센터를 직접 운영하며 현지 규제와 보안 요건을 충족하는 안정적인 클라우드 인프라를 제공하고 있다. 교육, 게임, 콘텐츠 등 다양한 산업군에 최적화된 클라우드 환경을 구축해 일본 시장에서의 사업 기반을 꾸준히 확대해왔다.

한국과 일본 양국에서 한국어와 일본어 기술 지원 체계를 모두 갖추고 있어 일본 현지 고객뿐만 아니라 일본 진출을 준비하는 국내 기업들도 편리하게 서비스를 이용할 수 있다. 또한 미국 달러가 아닌 일본 엔화 기반의 요금 체계를 운영해 환율 변동에 따른 부담을 줄이고 안정적인 비용 관리가 가능하다는 점도 강점으로 꼽힌다.

NHN클라우드는 이번 전시 참여를 통해 일본 시장에서 요구되는 산업별 클라우드 수요를 직접 확인하는 동시에, 일본 클라우드 시장의 기술 수요와 산업별 디지털 전환 흐름에 대한 인사이트도 확보할 계획이다. 이를 바탕으로 일본 시장에 적합한 서비스 전략과 협력 모델을 더욱 구체화해 나갈 방침이다.

NHN클라우드 관계자는 "일본 시장의 다양한 기업 및 파트너와 직접 소통할 수 있는 중요한 자리에서 GPUaaS를 비롯한 NHN클라우드의 기술 경쟁력을 소개하고 일본 시장에서의 협력 기회를 발굴하기 위해 이번 행사에 참여했다"고 전하며 "일본을 전략 지역으로 삼아 현지 기업에 수준 높은 클라우드 인프라를 제공하고, 일본 시장에 진출하는 한국 기업이 성공적으로 안착할 수 있도록 지원하는 교두보 역할도 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

