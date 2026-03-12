SOOP, 구단 협업부터 국제 대회 입중계까지…야구 콘텐츠 흐름 이어간다

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 프로야구 정규 시즌 개막을 앞두고 진행된 SOOP의 스프링캠프 중계가 성황리에 마무리됐다. SOOP은 KBO 구단과 협업해 연습경기를 생중계하며 비시즌 야구 콘텐츠를 꾸준히 제공했다. 이번 중계는 누적 시청자 약 200만명을 기록하며 팬들의 관심을 모았다. 스프링캠프 종료 이후에도 스트리머들의 국제 대회 관련 입중계 방송이 이어지며 야구 콘텐츠의 흥행 흐름이 계속되고 있다.

[사진=SOOP]

◆자체 제작 경기 최대 57개 방송 진행…버추얼·입문 스트리머까지 참여 확대

이번 스프링캠프 기간 동안 SOOP에서는 경기날마다 30개 이상의 방송이 동시에 진행되는 등 스트리머들의 참여가 활발했다. 특히 자체 제작 대회의 경우 총 57개의 방송이 열리며 다양한 중계가 이어졌다. 유저들은 공식 중계뿐 아니라 스트리머들의 개성 있는 분석과 의견을 선택해 시청하며, 하나의 경기를 여러 방식으로 즐길수 있었다.

특히 이번 중계에는 야구 중계 전문 스트리머 뿐만 아니라 버추얼 스트리머들도 참여해 방송을 진행했다. 또한 평소 야구 콘텐츠를 깊게 다루지 않았던 스트리머들이 구단과 선수 정보를 공부하며 팬들과 함께 경기를 시청하는 방송도 이어졌다. 스트리머가 야구 규칙을 배워가며 팀의 매력을 발견하는 과정은 기존 팬들에게는 신선한 재미를, 야구 초보 유저들에게는 진입 장벽을 낮추는 효과를 거두며 신규 팬덤 유입을 이끌어냈다.

◆SOOP에서 자리 잡은 '편파중계'…팬 참여형 스포츠 시청 문화

이 같은 방송 흐름의 중심에는 SOOP에서 자리 잡은 '편파중계' 문화가 있다. 편파중계는 스트리머가 특정 팀이나 선수를 응원하며 팬들과 함께 경기를 시청하는 방식으로, 중립적인 해설 중심의 기존 스포츠 중계와는 다른 시청 문화를 만들어 왔다.

스트리머들은 자신이 응원하는 팀의 상황에 따라 실시간으로 반응을 보여주고, 유저들은 채팅을 통해 함께 의견을 나누며 경기를 즐긴다. 이러한 소통 중심의 시청 방식은 단순히 경기를 보는 것을 넘어 팬들이 함께 응원하고 반응을 공유하는 경험으로 이어지고 있다.

◆스프링캠프서 국제대회, 2026 정규시즌까지 이어지는 야구 콘텐츠 흐름

스프링캠프 중계를 통해 예열된 야구 팬들의 관심은 국제 대회로 자연스럽게 이어지고 있다. SOOP은 중계권 환경에 구애받지 않고 스트리머와 팬들이 함께 경기를 즐길 수 있도록 실시간 경기 데이터를 기반으로 한 '그래픽 중계 서비스'를 지원하고 있다. 그래픽 중계는 스코어보드, 투타 정보, 라인업, 문자 중계 등 주요 경기 정보를 제공한다. 이를 각각 독립된 영역으로 구성해 원하는 정보만 선택적으로 확인할 수 있도록 설계됐다.

이를 통해 스트리머들은 경기 상황이나 유저의 관심사에 맞춰 필요한 정보를 중심으로 입중계를 진행할 수 있다. 팬들도 실시간 경기 흐름과 선수 정보를 직관적으로 확인하며 방송을 함께 즐길 수 있다. SOOP은 스프링캠프 중계를 통해 형성된 야구 콘텐츠 흐름을 이어가며, 스트리머 기반 입중계와 그래픽 중계 서비스를 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.

yuniya@newspim.com