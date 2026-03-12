전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.12 (목)
KYD 디데이
정책·서울 복지

속보

더보기

[현장] 갈 곳 없는 결핵 환자…질병청, 결핵 안심벨트 확대로 환자 품는다

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

결핵 환자 감소세…취약계층 비중 늘어
한국 결핵 환자, OECD 38개국 중 '2위'
노숙인·정신질환 동반으로 환자 '기피'
국·공립병원 협력 강화, 방어선 역할↑
질병청, 결핵 안심벨트 참여기관 '확대'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 국내 결핵 환자 수가 13년 연속 감소세를 기록하며 전반적인 지표는 개선되고 있다. 그러나 고령층과 외국인 등 사회경제적 취약계층의 비중은 오히려 늘고 있는 실정이다.

민간 의료기관들이 격리 시설 부담과 환자 관리의 어려움을 이유로 수용을 꺼리는 가운데 정부는 공공 의료기관 간 협력 체계인 '결핵안심벨트'를 확대해 의료 사각지대를 정면 돌파할 예정이다.

임승관 질병관리청장은 지난 11일 서울 노보텔앰배서더 호텔에서 열린 '결핵안심벨트 출입기자단 아카데미'에서 "보건 건강 문제들은 의료 기술이나 과학 기술로 해결되는 것이 아니라 사회적 노력을 통해 닦아내야 한다는 생각이 들었다"며 "계속 확장해 치료비 지원 사업 기준으로 500명까지 감당할 수 있도록 발전시키고 확보할 수 있도록 할 예정"이라고 설명했다.

◆ 결핵환자, 외국인·고령층 비중 증가세…민간 병원 수용 '난항'

결핵은 결핵균에 의한 만성감염증이다. 공기를 통해 감염된다. 병이 진행돼 폐의 손상이 심해지면 호흡곤란이 나타나고 흉막을 침범했을 때는 흉통을 호소하기도 한다. 일반적으로 항결핵제만 꾸준히 잘 복용하면 완치가 가능하지만, 결핵에 의해 감염된 폐에는 다양한 형태로 그 후유증이 남는다.

질병청에 따르면, 2024년 기준 결핵환자 수는 13년 연속 감소하고 있다. 2011년 결핵환자는 5만491명이었으나 2024년 결핵환자는 1만7944명으로 64.5% 줄었다. 신환자 수도 2011년 3만9557명에서 2024년 1만4412명으로 줄고 사망자 수도 2011년 2364명에서 2024년 1347명으로 감소했다.

[자료=질병관리청] 2026.03.12 sdk1991@newspim.com

그러나 한국의 결핵 환자 발생 수는 경제협력개발기구(OECD) 38개국 중 2위를 차지한다. 사망률은 3위다. 특히 결핵 환자는 고령층과 외국인 등 사회경제적 취약계층에서 늘어나고 있다. 10만명당 결핵 환자 비율에 따르면, 결핵 환자 중 건강보험을 받는 환자는 30.5명이지만 의료급여를 받는 환자는 132.4명으로 4.3배 차이가 난다. 65세 이상 결핵 환자 비율은 2020년 48.5%에서 2024년 58.7%로 늘었고 외국인 결핵 환자 비중은 2020년 5.2%에서 2024년 6%로 늘었다.

이승은 질병청 감염병정책국 결핵정책과장은 "2025년 초고령사회가 본격 진입함에 따라 고령층의 결핵 발생과 사망 비중은 더 증가할 가능성이 있다"며 "국내 체류 외국인 지속 증가로 외국인 결핵환자 비중도 더 증가할 가능성이 있다"고 했다.

결핵 발생이 노숙인이나 노인 등에서 발생하다 보니 환자들이 조현병이나 정신질환을 앓는 경우도 많다. 병원 입장에서는 엄격한 음압 격리 시설을 갖춰야 하는 부담과 다른 환자들의 기피 시선 때문에 결핵 환자 수용을 꺼리는 실정이다.

서해숙 서북병원 진료부장은 "이러한 환자들은 본인이 왜 약을 먹어야 하는지 이해를 전혀 못 하고 있다"며 "진료가 어렵고 의료진 입장에서도 한 명의 환자를 보는데 10명을 상대하는 것 같다 보니 다른 의료기관에서 환자 기피 현상이 발생하는 것 같다"고 설명했다.

◆ 질병청, 결핵안심벨트 참여 기관 확대…치료 접근성 '높이고' 사각지대 '완화'

질병청은 사회적 취약계층을 보호하기 위해 '결핵안심벨트지원사업'을 추진하고 있다. 취약계층 결핵환자들이 치료를 포기하지 않도록 국·공립의료기관이 협력 체계(벨트)를 구축해 치료비, 간병비, 이송비, 영양간식 등의 서비스를 제공한다.

질병청은 노인과 노숙인 등을 대상으로 '찾아가는 결핵 검진'을 통해 결핵환자 사각지대를 좁히고 있다. 특히 기존 대상이 장기요양등급 3·4·5급을 받는 노인이었다면 올해부터는 장기요양 등급을 받은 노인 전체로 대상을 확대한다.

이 과장은 "병원으로 찾아오지 않는 환자들을 대상으로 찾아가는 결핵검진을 시행하고 있는데 1년에 18만건의 찾아가는 결핵 검진을 하고 있다"며 "노숙인들이 생활하는 시설에서 입소 전에 결핵 검진을 하면서 발견되는 사례들이 있어 결핵 환자가 발견됐다는 신고가 들어오면 병원에서 관리하고 있다"고 설명했다.

국립중앙의료원이 지난 11일 '결핵안심벨트 출입기자단 아카데미'를 열고 가상 시나리오를 기반으로 민간의료기관 전원협의체 위원회를 열고 있다. [사진=질병관리청] 2026.03.12 sdk1991@newspim.com

결핵환자가 발생하면 국립중앙의료원은 환자가 결핵안심벨트의 지원받을 수 있는 대상인지 확인한다. 간호사, 의사 등으로 구성된 민간의료기관 전원협의체에서 환자의 사례를 두고 전원이 가능한 병원을 선정한다.

질병청은 취약계층 결핵 환자의 치료 접근성을 높이기 위해 결핵안심벨트참여기관을 17곳에서 20곳으로 확대한다고 밝혔다. 민간의료기관 전원협의체도 3개에서 6개로 늘릴 예정이다.

임승관 질병청장은 "이 사업은 청에 소중한 사업"이라며 "현장의 질문을 정부가 놓치지 않고 화답하는 방식으로 진행됐고 공공 의료 토대가 남아있었기 때문에 이만큼의 성과가 났다"고 했다.

임 청장은 "보건 건강 문제들은 의료 기술이나 과학 기술로 해결되는 것이 아니라 사회적 노력을 통해 닦아내야 한다는 생각이 들었다"며 "계속 확장해 치료비 지원 사업 기준으로 500명까지 감당할 수 있도록 발전시키고 확보할 수 있도록 할 예정"이라고 강조했다.

sdk1991@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
사진
삼성 '갤럭시 S26' 글로벌 출시 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 3세대 인공지능(AI) 스마트폰 '갤럭시 S26 시리즈'를 글로벌 시장에 출시하며 프리미엄 스마트폰 경쟁에 속도를 낸다. 삼성전자는 '갤럭시 S26 시리즈'와 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'를 11일부터 세계 주요 국가에서 판매한다고 밝혔다. 한국·미국·영국·인도 등을 시작으로 약 120개국에 순차 출시한다. 미국·영국·인도·베트남 등에서 진행된 갤럭시 S26 시리즈 글로벌 사전판매는 주요 시장에서 전작 대비 두 자릿수 증가를 기록했다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] ◆프라이버시 디스플레이 탑재…카메라 기능도 업그레이드갤럭시 S26 시리즈는 하드웨어 성능을 높이고 갤럭시 AI 기능을 강화했다. 카메라 경험도 한층 개선했다. 최상위 모델 '갤럭시 S26 울트라'에는 '프라이버시 디스플레이'가 처음 적용됐다. 측면에서 화면 내용을 확인하기 어렵게 설계한 기능이다. 스마트폰 사생활 보호 기능을 강화했다. AI 기반 통화 기능도 추가했다. 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받고 발신자 정보와 통화 내용을 요약한다. '통화 스크리닝(Call Screening)' 기능이다. 카메라 기능도 대폭 개선했다. 저조도 촬영 '나이토그래피', 영상 흔들림을 줄이는 '슈퍼 스테디', 텍스트 입력 기반 편집 기능 '포토 어시스트'를 지원한다. 이미지·스케치·텍스트 입력으로 창작물을 만드는 '크리에이티브 스튜디오'도 포함했다. 삼성전자는 3월 구매 고객 대상 프로모션도 진행한다. 갤럭시 버즈4 10% 할인 쿠폰과 정품 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰을 제공한다. 60W 충전기 할인 쿠폰도 지급한다. 콘텐츠 혜택으로 '윌라' 3개월 구독권과 갤럭시 스토어 게임 테마 8종도 제공한다. 마그넷 기반 신규 액세서리도 선보인다. 마그넷 무선 충전기와 카드 월렛, 링홀더, 미러 그립 스탠드 등이다. 마그넷 무선 충전 배터리팩은 스마트폰 후면 부착 시 카메라 간섭 없이 충전할 수 있다. 삼성전자 모델이 '갤럭시 S26 시리즈'의 '수평 고정 슈퍼 스테디' 기능을 체험하는 모습 [사진=삼성전자] ◆하이파이 사운드 '버즈4' 출시…AI 기능·케이스 라인업 확대삼성전자는 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4 시리즈'도 함께 출시했다. '버즈4 프로'와 '버즈4' 두 모델이다. 하이파이 사운드와 인체공학 설계를 적용했다. '헤드 제스처' 기능도 새로 넣었다. 사용자가 고개를 움직여 전화 수신과 빅스비 제어를 할 수 있다. 다른 갤럭시 기기와 연결하면 AI 음성 호출과 실시간 통역 기능도 활용할 수 있다. 버즈4 시리즈는 화이트와 블랙 두 색상으로 출시된다. 버즈4 프로는 삼성닷컴과 삼성 강남에서 핑크 골드 색상도 판매한다. 사전 구매 고객 약 90%는 버즈4 프로를 선택했다.케이스 제품도 확대했다. 전통 문양·통조림·레트로 게임기 디자인 케이스를 출시한다. 헬리녹스 러기드, 초코송이 협업 제품도 선보인다. 전통 문양 시리즈는 꽃과 호랑이 문양을 자개 디자인으로 구현했다. 버즈4 케이스 중 판매 비중이 가장 높았다. '갤럭시 S26 시리즈'를 체험하는 유럽,동남아 소비자들 [사진=삼성전자] 정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "'갤럭시 S26 시리즈'는 AI폰을 안심하고 사용할 수 있는 기능부터 갤럭시 AI, 카메라까지 완성도를 크게 끌어올린 제품"이라며 "풍성한 사운드의 '갤럭시 버즈4 시리즈'와 함께 갤럭시 생태계를 경험해 보길 바란다"고 말했다. syu@newspim.com 2026-03-11 08:49

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동