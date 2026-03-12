노타, 'K-문샷' 프로젝트 합류…피지컬 AI 상용화 협력

넷츠프레소로 국산 AI 모델 최적화 기술 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 인공지능(AI) 모델 최적화 및 경량화 기술 기업 노타는 과학기술정보통신부가 주관하는 'K-문샷 추진전략'에 참가해 자사 핵심 기술 기반 피지컬 AI 구현을 위한 기술 협력에 나선다고 12일 밝혔다.

회사에 따르면 노타는 지난 11일 열린 'K-문샷 추진전략' 민관 공동협력 체계 구축을 위한 업무협약에 참여하며 해당 프로젝트에 공식 합류했다. 이날 협약식에는 노타를 포함한 LG AI연구원, SK텔레콤, 네이버클라우드, KT 등 AI·ICT 분야 주요 기업을 포함한 총 33개 기업이 참여해 국가 차원의 AI 혁신 생태계 조성에 뜻을 모았다.

K-문샷 추진전략은 국내 AI 기반 과학기술 혁신과 글로벌 경쟁력 강화를 목표로 추진하는 대형 국가 연구개발 사업이다. 특히 LG AI연구원, 업스테이지, SK텔레콤 등 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트'에 참여하고 있는 주요 기업들도 함께 참여해 국내 AI 모델, 데이터, 컴퓨팅 인프라 전반을 아우르는 협력 체계를 구축한다.

K-문샷은 2030년까지 연구생산성을 두 배로 높이고 2035년까지 8대 분야 12대 미션을 과학기술 AI로 해결하는 것을 목표로 하고 있다. 협력 범위는 과학기술 연구지원 AI 에이전트 실증, GPU·NPU 등 컴퓨팅 인프라 협력 및 국산화, AI 레디 연구 데이터 구축·정제·배포 등 AI 전 과정에 참여할 예정이다.

노타는 이번 프로젝트에서 자체 개발한 AI 플랫폼 '넷츠프레소'를 기반으로 온디바이스 AI 기술 협력을 수행할 예정이다. 온디바이스 AI는 서버가 아닌 디바이스 자체에서 AI 모델을 실행하는 기술로 피지컬 AI 구현의 핵심 기술로 꼽힌다. 넷츠프레소는 모델 크기를 최대 90% 이상 줄이면서도 정확도를 유지해 하드웨어 사양에 맞게 AI 모델을 효율적으로 최적화해 배포할 수 있는 플랫폼이다.

또한 노타는 국산 AI 모델과 NPU 간 브릿지 역할을 수행해 특정 모델에 국한되지 않고 다양한 하드웨어 환경에서도 모델이 안정적으로 동작할 수 있도록 최적화된 환경을 지원할 예정이다. 독자 AI 파운데이션 모델 및 특화 모델 개발 사업 등에서 개발된 국산 AI 모델이 다양한 국산 NPU에서 활용될 수 있도록 최적화·경량화를 제공할 계획이다.

이러한 기술은 로봇·산업 자동화 등 피지컬 AI 분야에서 다양한 AI 모델을 실제 디바이스에서 실행할 수 있는 중요 기술로 활용될 전망이다. 이를 통해 국산 AI 모델과 하드웨어가 함께 채택되는 선순환 구조를 구축하고 AI 산업의 대외 의존도를 낮추는 등 인프라 비용 절감 효과를 마련할 방침이다.

채명수 노타 대표는 "국가 과학기술 경쟁력 확보를 위한 민관 협력에 참여하게 돼 의미가 크다"며 "온디바이스 AI 분야에서 축적해 온 기술력을 기반으로 피지컬 AI 상용화를 앞당기고 실제 연구 현장에서 활용할 수 있는 실용적이고 최적화된 AI 모델을 제공하는 중추적인 역할을 수행하겠다"고 전했다.

