주소정보산업 매출 7249억…전년 대비 8% 성장

행안부, 주소정보산업 현황 분석

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 국내 주소정보산업 매출이 지난해 7249억 원을 기록하며 성장세를 이어갔다. 종사자 수도 크게 늘어 산업 규모가 빠르게 확대되는 것으로 나타났다.

행정안전부는 2025년 주소정보산업 현황을 분석한 '2025년 주소정보산업 통계조사' 결과를 12일 공표했다. 이번 조사는 주소정보를 수집·가공하거나 관련 시설을 제작·관리하는 등 주소정보를 기반으로 부가가치를 창출하는 사업체 500곳을 대상으로 진행됐다.

[자료=행안부]

조사 결과 지난해 주소정보산업 총 매출액은 7249억 원으로 전년(6714억 원)보다 535억 원(8%) 증가했다.

업종별로는 도로명판 등 주소정보 시설물 제작·설치·관리업이 3279억 원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 주소정보 관련 소프트웨어 개발·제공업이 1869억 원, 주소정보 수집·처리업이 1205억 원으로 나타나 데이터 기반 산업으로의 전환 가능성을 보여줬다.

고용 규모도 크게 늘었다. 전체 종사자 수는 1만4869명으로 전년(1만591명)보다 4278명(40%) 증가했다. 이 가운데 상용근로자는 1만4813명으로 전체의 대부분을 차지해 고용 안정성이 높은 것으로 분석됐다. 직무별로는 기능 종사자, 사무 종사자, 전문가 순으로 비중이 높았다.

기업들이 미래 사업 진출을 위해 가장 필요로 하는 정보로는 '장소지능화 정보'가 꼽혔다. 응답 기업의 45.2%가 이를 1순위로 선택했다. 장소지능화 정보는 건물 출입구 위치와 이동 경로 등을 구축해 사람뿐 아니라 차량, 로봇, 드론 등이 목적지까지 정확히 이동하도록 지원하는 고도화된 주소 데이터다.

이 밖에도 공공데이터 주소를 다양한 데이터와 연계하는 '데이터지능정보'(44.2%), 드론·로봇 배송 등을 지원하는 '이동지능정보'(36.4%)에 대한 수요도 높은 것으로 나타났다.

행정안전부는 이번 통계를 바탕으로 주소정보 활용 우수 기업과 서비스를 발굴하고, 기업들이 신사업에 진출할 수 있도록 필요한 주소정보 구축을 지원할 계획이다.

김군호 균형발전국장은 "주소정보산업은 인공지능(AI), 로봇 배송 등 미래 성장 산업을 연결하는 핵심 국가 인프라"라며 "정확한 통계 데이터를바탕으로 우리 기업들이 신산업 분야로 진출하는 데 필요한 고품질 주소정보를 적극적으로 제공하고 지원하겠다"고 밝혔다.

