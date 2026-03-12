한은, 위안화 강세·엔화 약세에…"원화 변동성 확대 우려"

국회 보고 통화신용정책보고서...환율 상황 점검

일본 저성장·대만 수출정책 영향에↓…중국은 자본유입으로↑

경상수지 흑자에 원화 약세 완화 전망…주변국 환율은 변수

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =중국 위안화는 강세, 일본 엔화와 대만달러는 약세를 보이고 있는 가운데 이같은 주변국의 환율 여건 차이가 원화 환율의 변동성 확대 요인으로 작용할 수 있다는 분석이 나왔다.

한국은행은 12일 공개한 '통화신용정책보고서'에서 일본·중국·대만 등 동아시아 주요국 환율 흐름을 점검한 결과 지난해 하반기 이후 미국 달러화의 횡보에도 불구하고 위안화는 강세를 보인 반면 엔화와 대만달러는 약세를 나타내는 등 주변국 통화 흐름이 엇갈리고 있다고 평가했다.

[자료= 한국은행]

한국은행은 주변국 통화 흐름에 대해 각국의 경제 펀더멘털과 정책 대응, 외환 수급 여건 등이 복합적으로 작용한 결과로 평가했다.

우선 펀더멘털 측면에서는 일본이 구조적인 저성장 국면을 이어가고 있는 반면 중국과 대만은 상대적으로 견조한 성장세를 유지하고 있는 점이 통화 흐름에 영향을 미쳤다.

한편 경상수지의 경우 3개국 모두 대규모 흑자를 지속하고 있어 환율 강세 요인으로 작용할 수 있다. 이때 일본의 경우 본원소득수지를 중심으로 큰 폭의 흑자를 이어가고 있으나 재투자수익의 비중이 확대되면서 흑자폭에 비해 실제 외화유입은 저조할 것으로 추정된다.

정책 요인에서도 차이가 나타났다. 중국은 환율 절상 고시를 이어가며 위안화 강세를 일정 부분 유도한 반면 대만은 수출 경쟁력 확보 등을 고려해 통화 약세를 일부 용인해 왔고 일본은 재정 확대 우려 등이 엔화 약세 요인으로 작용했다.

외환 수급 측면에서는 일본과 대만 투자자들의 미국 증권 투자 확대가 통화 약세 압력으로 작용한 반면 중국은 자본 순유입과 위안화 절상 기대가 강세 요인이 된 것으로 짚었다.

한국은행은 향후 미국 달러화가 점진적인 약세 흐름을 보일 경우 주변국 통화도 대체로 강세를 나타낼 가능성이 있지만 국가별 경제 여건과 정책 대응에 따라 통화 움직임에는 차이가 나타날 것으로 내다봤다.

[자료= 한국은행]

특히 원화 환율 흐름에 대해서는 예상보다 큰 경상수지 흑자 등으로 외환 수급 여건이 일부 개선되면서 약세 압력이 점차 완화될 것으로 전망됐다. 다만 엔화 등 주변국 환율 움직임에 따라 원화 변동성이 확대될 가능성에는 유의할 필요가 있다고 한국은행은 설명했다.

한편 통화신용정책보고서는 한은법에 '통화신용정책 수행과 거시금융안정 상황'에 대해 연 2차례 이상 국회에 보고하도록 되어 있는 데 따라 작성된 것이다. 지난해 8월부터 지난 2월 통화정책방향 결정회의까지의 기간을 중심으로 작성됐으며 최근 중동지역 정세불안 영향을 고려해 3월 이후의 상황도 일부 반영됐다.

romeok@newspim.com