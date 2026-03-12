'전력 슈퍼사이클' 탄 LS그룹…매출·영업익 '역대 최대'

LS전선·LS일렉트릭 글로벌 수주 확대

배터리 소재·희토류 신사업 투자 가속

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LS그룹이 전력 인프라 수요 확대 영향으로 사상 최대 실적을 기록했다. 초고압 케이블과 전력 설비 수요 증가가 계열사 실적을 끌어올렸다.

LS그룹은 지난해 매출 45조7223억원, 영업이익 1조4884억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 전년 대비 매출은 9.1%, 영업이익은 23.1% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 그룹 출범 이후 최대 실적이다.

주요 계열사 실적 개선이 영향을 줬다. LS전선과 LS일렉트릭이 글로벌 전력 인프라 사업에서 성과를 냈다.

두 회사는 초고압 케이블과 변압기, 배전반, 부스덕트 등 전력 설비 사업을 확대했다. 송전·변전·배전 전반을 아우르는 전력 솔루션 중심 수주도 늘었다.

인공지능(AI) 데이터센터와 글로벌 전력망 투자 확대도 수요 증가 요인으로 작용했다. 미국과 유럽을 중심으로 두 회사가 확보한 글로벌 수주 잔고는 12조원을 웃돈다.

LS MnM 실적도 개선됐다. 구리 가격 상승으로 매출이 늘었고, 황산과 귀금속 제품 수익성도 확대됐다. LS엠트론, E1, 인베니(INVENI) 등 계열사도 수익성이 개선됐다.

LS그룹은 신사업 투자도 확대한다. 전구체와 황산니켈 등 배터리 소재 사업을 육성하고 있다. LS-엘앤에프 배터리솔루션과 LS MnM은 새만금과 온산 산업단지에 배터리 소재 공장을 건설 중이다.

LS전선은 희토류 영구자석 공장 설립을 미국 버지니아주와 논의 중이다. 희토류 영구자석은 전기차, 풍력발전기, 로봇, 전투기, UAM 산업 핵심 소재다.

LS그룹은 향후 5년간 대규모 투자를 진행할 계획이다. 국내 7조원, 해외 5조원 규모 투자다. 그룹 비전2030으로 자산 50조원을 달성을 추진한다.

