카카오뱅크, 서울신보왛벼력해 안심통장 3호 사업 19일부터 시행

마이너스 통장 방식 비대면 보증서 대출, 소상공인에게 큰 도움

총 2000억원 규모 대출 2만명 개인사업자에 추가 공급

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 서울신용보증재단과 협력해 '안심통장' 3호 사업을 오는 19일부터 시행한다고 12일 밝혔다.

[사진=카카오뱅크]2026.03.12 dedanhi@newspim.com

카카오뱅크는 '안심통장' 1호와 2호에 이어 3호 사업에도 참여하며, 은행권에서 유일하게 세 차례 연속 '안심통장'을 선보이게 됐다. '안심통장'은 마이너스 통장 방식의 비대면 보증서 대출로, 최초 승인 기간과 한도 내에서 필요한 금액을 수시로 대출, 상환할 수 있어 긴급한 자금이 필요한 소상공인들에게 큰 도움을 제공한다.

카카오뱅크는 '안심통장' 1호, 2호에 이어 3호 사업을 통해 총 2000억 원 규모의 대출을 2만 명의 개인사업자에게 추가 공급할 예정이다. 지원 대상은 서울시 소재의 사업장을 1년 넘게 운영하고 있는 자영업자 중 ▲대표자 신용평점이 600점 이상(NICE 기준) ▲최근 3개월 매출 합계가 200만 원 이상 또는 1년 신고매출액이 1000만 원 이상인 경우로, 대출 한도는 1000만 원이다.

이번 '안심통장' 3호 사업에서는 '청년 사업자'를 대상으로 일부 심사 기준이 완화된다. 대표자가 만 39세 이하이고 영업 이력이 3년 이상인 '청년 사업자'는 카드론 및 현금 서비스와 관련된 심사 기준 완화 혜택을 받을 수 있다.

오는 19일 오전 9시부터 서울신보 모바일앱에서 신청할 수 있으며, 보증 승인을 받은 경우 카카오뱅크 모바일앱에서 대출을 실행할 수 있다. 출시 첫 주인 19~25일까지는 출생연도 끝자리 기준으로 5부제가 적용되며, 26일부터는 출생연도와 관계없이 신청 가능하다

이와 함께 카카오뱅크는 2023년 5월 보증서대출 출시 이후 지난해 말까지 총 250억 원의 보증료를 지원했으며, 이번 '안심통장' 가입 고객에게도 보증료 절반 지원 혜택을 제공한다.

카카오뱅크는 은행권에서 유일하게 3차례의 '안심통장' 사업에 모두 참여하게 됐다. '안심통장' 1호와 2호를 통해 약 4만 명의 소상공인에게 총 4000억 원의 대출이 지원됐으며, 타 금융사들이 함께 참여한 가운데 전체 대출 금액의 65%인 2600억 원이 카카오뱅크를 통해 실행됐다.

카카오뱅크와 서울시는 안심통장 외에도 창업, 일자리, 성장지원 등 고객 상황에 맞는 다양한 맞춤형 자금을 제공하며 협력을 이어왔다. 향후에도 서울시 소상공인을 위한 금융 지원 방안을 지속적으로 확대해 나간다는 방침이다.

카카오뱅크는 "서울 지역 소상공인들의 금융 부담 완화와 편의성 강화를 위해 이번 사업에 참여하게 됐다"며 "앞으로도 혁신적인 금융 기술을 바탕으로 개인사업자를 위한 다양한 금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.

