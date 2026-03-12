케이뱅크, 서울시 소상공인 전용 마이너스통장 '안심통장' 출시

1인당 최대 1000만원, 금리 연 4.80%…올해 총 5000억원 지원

서울 중소기업·소상공인 대상, 업력 1년 초과, 3개월 매출 200만원 이상

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 소상공인의 금융 부담 완화를 위해 서울시 소상공인 전용 마이너스통장 '안심통장'을 내놓는다고 12일 밝혔다.

케이뱅크는 서울시가 주관하는 '서울시 안심통장 3호 지원사업'에 새로 참여한다. '안심통장'은 서울 지역 자영업자를 위해 서울시가 지난해 전국 최초로 선보인 마이너스 통장 방식의 금융 지원 사업이다. 올해는 케이뱅크를 비롯한 6개 협력 은행이 참여해 19일 시작되며, 상반기에 먼저 2000억원(약 2만 명) 규모, 올해 전체로는 총 5000억원의 자금을 지원할 예정이다.

안심통장의 대출 한도는 1인당 최대 1000만 원으로, 한도 내에서 자유롭게 입출금할 수 있다. 대출 금리는 연 4.80% 수준으로, 평균 연 14%대인 시중 카드론 금리 대비 크게 낮아 자영업자의 실질적인 이자 부담을 덜어줄 것으로 기대된다.

지원 대상은 서울시에 사업장을 둔 중소기업 및 소상공인 중 ▲업력 1년 초과 ▲최근 3개월 매출 합계 200만원 이상 또는 1년 매출액 1000만원 이상 ▲대표자 개인 신용평점(NICE 기준) 600점 이상인 고객이다.

특히 올해는 만 39세 이하이면서 업력 3년 이상인 청년 사업자의 경우, 기존 대출과 관련한 심사요건을 완화해 문턱을 낮췄다.

케이뱅크는 소상공인의 부담을 덜어주기 위한 프로모션도 함께 마련했다. 우선 상품 출시에 앞서 오는 18일까지 '사전예약 이벤트'를 실시, 케이뱅크 앱에서 안심통장 사전 알림을 신청한 고객 중 2000명을 추첨해 커피 쿠폰을 증정한다.

또한 케이뱅크를 통해 서울 안심통장을 개설한 고객 중 총 1000명을 추첨해 최대 300만원의 상생지원금을 현금으로 지급한다. 구체적인 지원 규모는 ▲1등(1명) 300만원 ▲2등(2명) 100만원 ▲3등(20명) 10만원 ▲4등(100명) 3만원 ▲5등(877명) 1만원이다.

대출 신청은 19일부터 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 '서울신용보증재단' 앱을 통해 가능하다. 바쁜 자영업자들은 복잡한 서류 제출이나 대면 절차 없이 영업일 기준 1일 이내에 대출 승인을 받을 수 있다. 단, 시행 첫 주인 3월 19일부터 25일까지는 출생연도 끝자리에 따른 5부제가 적용된다.

