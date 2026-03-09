한국수출입은행, '해어 케이블 제2공장 신설 프로젝트'에 총 4500억원 금융지원

국내 복귀 기업 금융지원, 에너지 안보 강화 측면도
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 수은)은 대한전선이 충남 당진에 건설 중인 '해저 케이블 제2공장 신설 프로젝트'에 총 4500억원 규모의 금융 지원을 실시한다고 9일 밝혔다.
이번 지원은 국가핵심자원인 초고압직류송전(HVDC) 해저케이블의 국내 생산능력을 확충하기 위해 수출금융 2000억원과 공급망안정화기금 2500억원을 결합한 'K-파이낸스 패키지'의 사례다. K-파이낸스 패키지는 수은의 금융수단(수출금융, 공급망안정화기금, 개발금융 등)을 모두 활용해 우리 기업을 원스톱으로 지원하는 패키지다.
대한전선 당진 2공장은 △대규모 해상풍력 단지 조성 △본격화되는 서해안 에너지 고속도로 △국가 간 전력망 연계에 필수적인 HVDC 해저케이블 등을 생산하는 시설이다
HVDC 해저케이블은 '에너지 고속도로'로 불리는 국가 핵심 전력망은 물론, 최근 수요가 급증하는 글로벌 인공지능(AI) 데이터센터 구축에도 필수적인 기반 시설로 꼽힌다. 수은은 최근 도입한 'AX(AI 전환) 특별프로그램'을 활용해 관련 산업 성장을 뒷받침할 계획이다.
이번 정책 자금 지원은 해외 대신 국내에 공장을 신설하는 국내 복귀 기업에 대한 금융 지원 성격을 띄며, 전력망 인프라 공급망을 안정적으로 국내에 구축함으로써 대외 의존도 완화와 에너지 안보 강화의 측면도 있다.
수은 관계자는 "HVDC 해저케이블은 국가 핵심 전력망뿐만 아니라 글로벌 AI 데이터센터 전력망 구축의 핵심 요소인 만큼, 이번 지원을 통해 우리 기업이 글로벌 시장의 기술 주도권을 선점할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"라며 "앞으로도 수은은 핵심기술 보유 기업의 국내 복귀를 지원해 지역경제를 활성화하는 한편, 공급망안정화기금과의 시너지를 극대화해 우리 기업이 글로벌 산업 경쟁력을 확보하는 데 최선을 다할 방침"이라고 말했다.
