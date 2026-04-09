패션비즈 '2026 온라인 베스트 브랜드' 결과 공개

AI 핵심 요약beta
- 패션비즈가 9일 2026 온라인 베스트 브랜드 어워즈 결과를 공개했다.
- 온라인 설문조사 70%와 브랜드 화제성 30%를 반영해 심사했으며 3000명이 참여했다.
- 여성복 유메르, 남성복 드로우핏, 플랫폼 무신사 등 16개 부문 1위 브랜드를 선정했다.
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패션업계 관계자 및 소비자 3000명 서베이
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 패션 전문 미디어 '패션비즈'가 '2026 온라인 베스트 브랜드' 어워즈 결과를 공개했다. 해당 어워즈는 온라인 유통 기반으로 성장한 패션 브랜드를 대상으로 하며, 2019년 시작 이후 올해로 8회째를 맞았다.
심사 기준은 온라인 설문조사 70%, 브랜드 화제성 30%를 반영했다. 설문에는 패션업계 관계자 및 소비자 3000명이 참여했으며, 화제성은 매출 성장률과 콘텐츠 조회수를 기반으로 평가했다.
선정 부문은 여성복, 남성복, 캐주얼, 패션잡화(핸드백·슈즈·스포츠슈즈), 홈웨어, 이너웨어, 뷰티, 라이프스타일, 소호몰, 플랫폼(패션전문몰·중고·빈티지·시니어·종합·글로벌) 등 총 16개다.
부문별 1위 브랜드는 여성복 유메르, 남성복 드로우핏, 캐주얼 탄산마그네슘, 핸드백 듀푸아, 슈즈 르무통, 스포츠슈즈 살로몬, 뷰티 메디큐브, 이너웨어 감탄브라, 홈웨어 오르시떼, 라이프스타일 다이소, 소호몰 육육걸즈로 나타났다.
플랫폼 부문에서는 패션전문몰 무신사, 중고·빈티지 당근, 시니어 퀸잇, 종합 네이버쇼핑, 글로벌 누구가 각각 1위를 차지했다.
whitss@newspim.com