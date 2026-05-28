노타, '직무발명제도 운영 우수사례 공모전' 최우수상 수상

AI 모델 최적화 기술 중심으로 국내외 포트폴리오 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 모델 경량화 및 최적화 기술 기업 노타가 지식재산처장 표창을 수상했다. 노타는 '직무발명제도 운영 우수사례 공모전'에서 최우수상을 받았다고 28일 밝혔다.

직무발명제도는 임직원이 업무 과정에서 창출한 발명에 대한 권리를 기업이 승계·소유하고 발명자에게 정당한 보상을 제공하는 제도다. 노타는 지난 2022년 직무발명제도를 도입한 이후 현재까지 직무발명보상 우수기업 자격을 유지하고 있다.

회사에 따르면 노타는 직무발명제도 운영을 통해 임직원의 발명 활동을 장려하고 이를 특허 자산으로 확보하고 있다. 5월 기준 노타는 인공지능 모델 최적화 및 경량화 기술을 중심으로 국내외 출원·등록 기준 총 227건의 특허 포트폴리오를 구축했다.

노타 김태호 CTO 겸 공동 창업자(오른쪽)가 지식재산처장 표창을 수상하고 있다.[사진=노타]

주요 특허로는 인공지능 기반 모델 최적화 방법 및 장치, 모델 벤치마크 결과 제공 방법 및 디바이스, 캐싱된 입력 프롬프트 기반 시각-언어 모델 추론 방법 및 컴퓨터 시스템 등이 있다. 이들은 노타의 주력 서비스인 AI 최적화 플랫폼 '넷츠프레소(NetsPresso)'와 VLM 기반 영상 관제 솔루션 'NVA(Nota Vision Agent)'에 활용되고 있다.

AI 모델 최적화 및 벤치마크 관련 특허 기술은 넷츠프레소에 적용되어 다양한 디바이스 환경에서 AI 모델이 빠르게 구동될 수 있도록 지원한다. VLM 기반 추론 기술은 NVA에 탑재되어 산업 현장과 ITS(지능형 교통 체계) 분야에서 상황을 인지하고 분석하는 핵심 기술로 활용되고 있다.

노타는 앞으로 직무발명제도 운영을 통해 확보한 제도적 기반을 활용해 국내 특허 포트폴리오를 강화하고 글로벌 지식재산 포트폴리오를 지속 확장할 계획이다. 특히 AI 모델 최적화, 온디바이스 AI, 피지컬 AI, 지능형 영상 관제 등 핵심 사업 영역에서 혁신 기술에 대한 권리 확보를 이어가며 글로벌 AI 시장에서 기술 경쟁력을 높여나갈 방침이다.

노타 채명수 대표는 "이번 수상은 구성원의 창의적 발명이 기업의 핵심 기술 자산으로 이어지고, 다시 사업 경쟁력으로 확장되는 노타의 지식재산 경영 체계를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 임직원의 기술 혁신을 적극 장려하고 정당하게 보상하는 문화를 바탕으로, AI 최적화와 온디바이스 AI 분야의 핵심 특허 포트폴리오를 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com