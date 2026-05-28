위허브, 가상자산거래소 '플라이빗' 인수

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 위허브가 가상자산거래소 인수를 통해 디지털자산 시장에 진출한다. 회사는 거래소 운영 역량과 실물자산 토큰화(RWA) 사업을 결합해 디지털 금융 인프라 사업 확대에 속도를 낸다는 계획이다.

위허브는 28일 가상자산거래소 '플라이빗(FLYBIT)' 운영사인 한국디지털거래소 지분 40% 인수를 위한 계약을 체결했다고 밝혔다. 회사는 내달 중 지분 인수를 완료한 뒤 추가 유상증자를 통해 재무구조를 강화하고 최대주주에 오를 예정이다.

이번 인수는 단순 거래소 운영 확대를 넘어 실물자산 토큰화(RWA)와 스테이블코인 시장 성장에 대응하기 위한 전략적 투자 성격이라는 설명이다. 회사는 강화되는 디지털자산 규제 환경에 대응해 금융당국 기준에 부합하는 거래소 체계 구축에도 나설 방침이다.

위허브 로고. [사진=위허브]

위허브는 플라이빗의 자금세탁방지(AML) 시스템과 이용자 보호 체계를 기반으로 내부통제 역량을 강화할 계획이다. 이를 통해 연내 가상자산사업자(VASP) 변경신고 심사를 추진하고 제도권 거래소 경쟁력을 확보한다는 목표다.

또 플라이빗이 보유한 VASP 운영 역량과 원화거래 인프라에 부산디지털자산거래소 비단(Bdan)의 실물자산 거래 기능을 연계해 RWA 기반 거래 플랫폼 사업도 확대할 예정이다. 회사는 스테이블코인 시장 확대에도 선제적으로 대응한다는 계획이다.

플라이빗은 2021년 가상자산사업자(VASP) 신고를 완료한 이후 금융정보분석원(FIU)의 제도이행평가에서 자율감시 대상 사업자 지위를 유지해왔다. 회사 측은 종합평가에서도 우수 사업자로 평가받으며 안정적인 위험관리 체계를 운영해왔다고 설명했다.

위허브는 향후 은행권과의 전략적 제휴를 통한 원화계좌 확보도 추진할 계획이다. 이를 통해 이용자 대상 원화 기반 거래 환경을 확대하고 거래 편의성을 높인다는 방침이다.

위허브 관계자는 "이번 플라이빗 인수는 단순히 거래소를 운영하는 차원을 넘어 급속도로 성장하는 디지털자산 금융 시장의 핵심 인프라를 확보하기 위한 전략적 결정"이라며 "금융회사 수준의 철저한 내부통제와 AML 체계를 바탕으로 투명하고 건전한 거래 환경을 구축할 예정이며 중장기적으로는 RWA와 스테이블코인을 중심으로 디지털 금융 시장을 선도하는 플랫폼으로 도약할 계획"이라고 말했다.



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