기아 EV3, 독일 자동차 전문지 도심형 전기차 평가 1위

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차체·주행편의·파워트레인 항목 모두 최고점…실주행 335km 기록

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 기아는 전기차 EV3가 독일 자동차 전문지 아우토 자이퉁의 도심형 크로스오버 전기차 비교평가에서 종합 1위를 차지했다고 28일 밝혔다.

이번 평가는 합리적인 가격대의 도심형 크로스오버 전기차를 대상으로 진행됐으며, EV3는 58.3kWh 배터리를 탑재한 스탠다드 모델로 평가받았다. 평가 대상은 포드 푸마 Gen-E, 르노 4 E-Tech, 스즈키 e 비타라, BYD 아토 2 등 5개 차종이었다.

차체, 주행 편의, 파워트레인, 역동적 주행 성능, 친환경·경제성 등 5가지 항목을 기준으로 평가가 이뤄졌다. EV3는 차체(621점), 주행 편의(704점), 파워트레인(727점) 항목에서 모두 1위를 차지하며 총점 3039점을 획득했다. 2위는 르노 4 E-Tech(2936점), 3위는 BYD 아토 2(2928점)였다.

기아 EV3 [사진=기아]

특히 EV3는 실주행 테스트에서 335km의 항속거리를 기록해 비교 모델 중 가장 긴 거리를 달성했다. 아우토 자이퉁은 뛰어난 응답성과 강력한 가속 성능, 스티어링 휠의 패들 시프트로 회생제동 강도를 조절할 수 있다는 점을 높이 평가했다.

차체 항목에서는 여유로운 헤드룸과 레그룸, 넓은 창문, 평평한 후석 바닥 구조로 인해 실내 공간이 개방적이라는 평가를 받았다. 주행 편의 항목에서는 섬세한 서스펜션과 우수한 측면 지지, 긴 레그 서포트, 편안한 시트 조합이 장거리 주행의 편안함을 보장한다고 평가했다.

y2kid@newspim.com