롯데홈쇼핑, 상반기 '롯쇼페' 흥행...주문액 1500억 달성

AI 핵심 요약beta
- 롯데홈쇼핑이 1일 롯쇼페 행사로 방문객 1000만 명 돌파했다.
- 주문액 1500억 원, 신규 고객 2배 증가를 기록했다.
- 오픈런 이벤트와 콘텐츠로 흥행, 24~25일 오프라인 행사 연다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑이 상반기 최대 행사 '롯쇼페'로 고객 유입과 실적 성장을 동시에 잡았다.
13일 롯데홈쇼핑에 따르면 지난 1일부터 12일까지 12일 간 진행된 롯쇼페 행사에는 방문객 1000만 명 돌파, 주문액은 총 1500억 원을 각각 기록했다. 신규 고객은 전주 및 전년 동기 대비 2배 늘었다.
행사의 흥행을 이끈 건 매일 오전 6시 적립금을 제공하는 '오픈런 이벤트'였다. 행사 기간 12일 간 총 60만 명이 참여했다. 하루 평균 5만 명이 몰린 것으로, 오픈 직후 동시 접속이 집중되며 대기 현상이 나타날 정도로 참여 열기가 높았다. 행사 마지막 날에는 적립금이 1시간 만에 소진될 정도로 반응이 뜨거웠다. 고물가로 소비 부담이 커진 가운데 즉시 체감 가능한 혜택과 참여형 이벤트가 맞아떨어진 결과로 분석된다.
콘텐츠 경쟁력도 실적을 뒷받침했다. 셀럽 프로그램 '최유라쇼'와 '요즘쇼핑 유리네'를 통해 발뮤다·코지마 등 신상품을 선보였으며, 패션 프로그램에서는 봄 신상품이 시간당 평균 2만 세트 이상 팔려나갔다. 조르쥬레쉬·LBL 등 단독 브랜드도 완판 행진을 이어갔다.
롯데홈쇼핑은 온라인 흥행의 여세를 오프라인으로 이어가 고객 접점 확대에 나선다. 오는 24~25일 서울 북촌 한옥 호텔 '노스텔지어블루재'에서 고객 초청 행사 '유유자적 희희낙락'을 열고, 셀럽이 참여하는 원데이 클래스와 팝업스토어를 통해 오프라인 접점을 넓힐 계획이다.
김준상 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 "롯쇼페는 고물가 속에 고객이 즉시 체감할 수 있는 혜택과 차별화 콘텐츠를 결합해 높은 참여와 성과를 이끌어냈다"며 "이달 중 셀럽이 참여하는 고객 초청 행사를 선보여 온라인에 이어 오프라인으로 고객 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com