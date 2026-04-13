[AI MY 증시전망] 코스피, 미·이란 협상 결렬 속 실적 시즌과 맞서는 변동성 장세

AI 핵심 요약beta
- 양태훈 기자가 13일 미·이란 휴전 결렬로 중동 리스크 재점화 속 국내 증시 변동성 확대를 전망했다.
- 실적 시즌 호재와 미국 PPI·중국 GDP 등 지표가 코스피 5800선 지지 여부를 가른다.
- 방어주·실적주 병행 바벨 전략으로 중동 리스크 대비 헤지 검토를 권고했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI "코스피 5800선 지지 여부 분기점…방어주·실적주 바벨 전략 유효"
* 이 기사는 뉴스핌 'AI MY 뉴스'의 AI 어시스턴트 기능을 활용해 작성된 'AI MY 증시전망' 콘텐츠입니다. AI가 도출한 당일 코스피·코스닥 투자 전망을 기사 형식으로 정리했습니다.
질문 : 오늘 국내 증시 전망은?
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미·이란 휴전 협상 결렬로 중동 지정학 리스크가 재점화된 가운데 실적 시즌이 본격화되며 13일 국내 증시는 지난주 급등 모멘텀을 이어갈지 가늠하는 변동성 높은 장이 될 전망이다.
뉴스핌 인공지능(AI) 도구 분석에 따르면 지난 12일 21시간에 걸친 미·이란 협상이 합의 없이 결렬된 데 이어 미국이 13일부터 이란 출입 해상교통 봉쇄를 선포하며 중동 리스크가 급등했다. 지난주 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 개방 조건부 군사 행동 중단 발표가 유가 하락과 코스피 5872.34(7.18% 상승)의 반등을 이끌었던 흐름이 뒤집힐 수 있다는 우려가 커졌다. 투자자들은 13일 미국 동부시간 오전 10시 봉쇄 선포 시점을 주시하며 방어적 포지션 전환을 검토하는 분위기다.
실적 시즌도 코스피 밸류에이션 반등의 지속성을 테스트한다. 삼성전자의 1분기 호실적이 코스피 12개월 선행 주가순이익배율(PER)을 6.6배로 끌어내리며 신흥국 평균(11.2배)을 크게 밑도는 딥밸류 구간에 진입한 상황이다. 유안타증권은 SK하이닉스(23일 실적 발표) 이익 추정치 상향 시 밸류에이션 매력이 한층 강화될 것으로 봤다. 다만 중동 리스크가 실적 호재를 상쇄할 수 있어 단기 변동성 확대 가능성도 배제하기 어렵다.
거시경제 지표도 증시 방향을 좌우하는 변수다. 14일 미국 3월 생산자물가지수(PPI) 발표에서 에너지·물류 비용 상승이 반영될 경우 연방준비제도(Fed, 연준) 긴축 기대를 자극할 수 있다. 나정환 NH투자증권 연구원은 워시 연준 부의장 후보자의 청문회 발언이 매파적으로 해석될 경우 시장 변동성 확대가 불가피하다고 경고했다. 13~18일 국제통화기금(IMF)·세계은행 춘계 회의 세계경제전망(WEO) 발표와 중국 1분기 국내총생산(GDP·16일, 전망치 4.8%)도 아시아 증시 연동성을 키우는 변수다. 조병현·박영찬 다올투자증권 연구원은 국고채 금리 상단 제약이 달러/원 환율 안정에 도움이 될 것으로 내다봤다.
AI는 이 같은 여건을 종합해 코스피 5800선 지지 여부를 핵심 분기점으로 제시했다. 5800선이 유지되면 밸류주 비중 40%를 유지하되 하락 시 20%로 축소하는 탄력적 대응이 필요하다는 판단이다. 중국 GDP가 전망치(4.8%)를 달성하면 아시아 반도체 연동 매수 기회가 열리지만 미달 시 방어주로의 로테이션을 고려해야 한다고 덧붙였다.
투자 전략으로는 방어주와 실적주를 병행하는 바벨 접근이 현실적이라는 분석이다. AI는 "금융·유틸리티 등 방어주로 포트폴리오 하단을 강화하면서 삼성전자·SK하이닉스 등 실적 성장주와 반도체·AI 섹터로 상단을 공략하는 전략이 유효하다"며 "중동 리스크가 2주 내 해소되지 않을 경우 코스피 5700선 테스트 가능성에 대비한 헤지도 검토할 필요가 있다"고 조언했다.
dconnect@newspim.com