LG이노텍, 대학생 유튜브 광고 공모전 개최…'피지컬 AI' 주제

AI 핵심 요약beta
- LG이노텍이 13일 대학생 대상 피지컬 AI 주제 유튜브 광고 공모전을 개최했다.
- 피지컬 AI는 자율주행차와 로봇이 환경과 상호작용하는 기술로 시장 공략을 확대한다.
- 국내외 대학생이 15~120초 세로형 영상으로 참가하며 총 900만원 상금을 준다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG이노텍이 대학생을 대상으로 한 유튜브 광고 공모전을 열고 미래 기술 알리기에 나선다.
LG이노텍은 '피지컬 인공지능(AI)' 주제로 한 숏폼 광고 공모전을 개최한다고 13일 밝혔다. 이번 공모전은 대학생들이 새로운 시각으로 기술과 브랜드를 해석할 수 있도록 기획됐다.
피지컬 AI는 자율주행차와 로봇처럼 인공지능이 실제 환경과 상호작용하며 인지·판단·행동하는 기술을 의미한다. LG이노텍은 자율주행과 로봇용 부품·솔루션을 앞세워 관련 시장 공략을 확대하고 있다.
참가자는 해당 주제를 바탕으로 LG이노텍을 소개하는 숏폼 광고 영상을 제작하면 된다. 영상 길이는 15초에서 120초 이내이며, 모바일 환경에 최적화된 세로형 영상으로 제출해야 한다.
공모전은 국내외 대학(원) 재학생 및 휴학생이라면 누구나 참여할 수 있으며, 개인 또는 4인 이하 팀 단위로 출전 가능하다. 접수는 다음달 17일까지 LG이노텍 뉴스룸을 통해 신청서를 제출한 뒤 영상과 함께 이메일로 접수하면 된다.
심사를 거쳐 대상 1팀에 300만원, 최우수상 1팀 200만원, 우수상 4팀 각 100만원 등 총 900만원 규모의 상금이 수여된다. 수상작은 추후 LG이노텍 공식 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.
kji01@newspim.com