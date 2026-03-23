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LG이노텍, 로봇 승부수…2027년 양산·SW 결합 '체질 전환'

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문혁수 사장 "내주 글로벌 SW 협력 발표"…하드웨어 수익성 한계 돌파
복합 센싱 모듈로 '티어 1' 도약…기판 부지 확보·전장 AP 매출 가시화

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG이노텍이 단순 부품 공급사를 넘어 인공지능(AI)과 소프트웨어(SW)가 결합된 '시스템 솔루션 기업'으로의 대전환을 선언했다. 오는 2027년 휴머노이드 로봇의 대규모 양산을 공식화하는 한편, 하드웨어의 수익성 한계를 극복하기 위해 조만간 글로벌 자율주행 소프트웨어 업체와의 전략적 협력 방안을 전격 발표하며 체질 개선에 속도를 낼 방침이다.

문혁수 LG이노텍 대표이사 사장은 23일 오전 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 제50기 정기주주총회 직후 기자들과 만나 미래 신사업 로드맵과 구체적인 실행 계획을 공개했다. 문 사장은 특히 최근 전자업계의 화두인 휴머노이드 로봇 사업에 대해 "양산은 이미 시작된 단계로 현재 특정 공장에 투입돼 실전 테스트가 진행 중"이라며 "고객사들의 일정에 맞춘 의미 있는 수준의 대규모 양산은 2027년 또는 2028년쯤이 될 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 문혁수 LG이노텍 대표이사 사장이 23일 제50기 정기주주총회를 마친 후 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.03.23 aykim@newspim.com

LG이노텍의 로봇 전략 핵심은 '복합 지능형 센싱 모듈'이다. 기존의 카메라 단품 공급 방식에서 탈피해 카메라, 라이다, 레이더를 하나로 묶어 로봇의 눈과 뇌 역할을 동시에 수행하는 고부가 모듈을 공급한다는 구상이다. 문 사장은 "이미 미국 내 유명 고객사들과 긴밀한 협력 관계를 구축했으며, 지난 1월 열린 세계 최대 가전·IT전시회(CES)를 기점으로 유럽권 고객사들과도 구체적인 논의에 들어갔다"고 밝혔다. 로봇 사업이 매출액 수천억 원 규모의 실질적인 숫자로 확인되는 시점은 대규모 양산이 본궤도에 오르는 3~4년 후가 될 것으로 내다봤다.

문 사장이 이번 주총에서 가장 강조한 지점은 하드웨어와 소프트웨어의 유기적 결합을 통한 수익성 제고다. 그는 "단순한 하드웨어 납품 방식으로는 원가 절감에 한계가 명확하다"며 "고객사가 우리 제품을 즉각 최적화해 사용할 수 있도록 미들웨어를 포함한 소프트웨어 패키지를 함께 제공하는 티어 1 형태의 비즈니스를 확대하고 있다"고 설명했다. 이어 "자율주행 소프트웨어 분야에서 독보적 역량을 보유한 업체와 현재 협력을 진행 중이며, 이에 대한 공식 발표를 다음 주 이후 진행할 예정"이라고 덧붙였다. 이는 인수합병(M&A)에 앞서 전략적 파트너십을 통해 소프트웨어라는 부가가치를 하드웨어에 입히겠다는 포석으로 풀이된다.

전장 부품 사업 역시 단순 센서를 넘어 AI 연산이 가능한 시스템 단위로 진화하고 있다. 자율주행의 핵심인 AP(애플리케이션 프로세서) 모듈 매출이 올해 4분기부터 본격적으로 발생할 것이라는 관측이다. 광주 공장에서 생산되는 이 모듈은 AI 기술과 HBM(고대역폭메모리) 등이 복합 적용된 차세대 부품이다. 문 사장은 전장 부품 부문의 전체 매출이 당분간 연간 20% 수준의 성장을 지속하며 회사의 핵심 캐시카우로 자리 잡을 것이라는 자신감을 강조했다.

차세대 성장 동력인 반도체 기판 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 사업은 공급 부족을 해소하기 위한 공격적인 인프라 확장에 나선다. 현재 서버용 기판 등 주요 라인이 풀가동 중인 가운데, LG이노텍은 생산 능력 확대를 위해 공장 증설용 부지 계약을 거의 마무리한 단계다. 문 사장은 "현재 캐파(생산능력)보다 2배 정도 규모를 키울 계획으로 2028년 본격적인 양산을 목표로 준비 중"이라며 "서버용 제품의 경우 내년부터 순차적으로 양산이 시작될 것"이라고 밝혔다.

경영 효율화와 주주 친화 정책에 대한 청사진도 명확히 했다. 문 사장은 "과거 대규모 투자가 마무리 단계에 접어들면서 올해부터 감가상각비 부담이 줄어들어 상반기 영업이익이 개선될 것"이라며 "부채비율 역시 100% 미만으로 내려가 투자 여력이 충분한 만큼 배당 성향과 배당액을 동시에 늘려 시장의 신뢰를 공고히 하겠다"고 말했다.

한편, LG이노텍의 사업 구조 전환은 이날 주총에서 의결된 이사회 개편으로 실행력을 갖추게 됐다. LG이노텍은 경은국 최고재무책임자(CFO) 전무를 사내이사로 신규 선임하며 재무적 안정성 위에서 신사업 리스크를 관리하는 구조를 확보했다. 경 전무는 재무 전문가이면서도 로봇 등 전자 산업 전반에 대한 높은 이해도를 보유한 것으로 알려졌다. 또한 LG전자에서 로봇 사업을 담당했던 박충현 ㈜LG 상무를 기타비상무이사로 임명해 이사회 내 로봇 전문성을 보강했다. 사외이사 역시 공학 및 산업 전문가인 노상도 교수와 박래수 교수를 재선임했다.

aykim@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.   여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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