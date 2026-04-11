수원 금곡지하차도서 4중 추돌 후 화재...4명 경상

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시 소방당국이 11일 오후 차량 4대 추돌 화재 진압했다.
- 승용차 3대와 SUV 1대가 금곡지하차도에서 연쇄 추돌해 화재 발생했다.
- 4명이 경상 입고 병원 이송됐으며 인근 교통이 극심히 정체됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 11일 오후 수원특례시의 한 지하차도에서 차량 4대가 추돌한 뒤 화재가 발생해 4명이 다치고 인근 교통이 극심한 정체를 빚었다.
소방당국에 따르면 이날 오후 5시 15분경 수원시 권선구 금곡동 수원광명고속도로 금곡지하차도(광명 방향) 내에서 승용차 3대와 SUV 1대가 잇따라 추돌하는 사고가 났다.
사고 직후 "터널 내 추돌 사고 후 차량에서 검은 연기가 보인다"는 목격자들의 119 신고가 빗발쳤다. 신고를 받고 출동한 소방당국은 장비 22대와 인력 60명을 현장에 투입해 진화 작업을 벌였으며, 사고 발생 약 34분 만인 오후 5시 49분경 불길을 완전히 잡았다.
이 사고로 승용차 운전자 등 총 4명이 손 통증과 타박상 등 경상을 입었다. 부상자 중 3명은 인근 병원으로 이송되어 치료를 받고 있으며, 1명은 자체 이송된 것으로 파악됐다.
사고 여파로 지하차도 내 연기가 가득 차면서 차량 진입이 전면 통제되어 토요일 저녁 나들이를 마치고 돌아오는 차량들이 엉키며 극심한 정체가 발생했다.
경찰과 소방당국은 터널 내 정체 구간에서 차량이 연쇄 추돌하며 화재가 시작된 것으로 보고, 정확한 사고 경위와 재산 피해 규모를 조사 중이다.
beignn@newspim.com