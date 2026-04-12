李대통령 "사욕으로 국익 훼손하면 매국노… 정치·언론도 예외 아니다"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 12일 일부 야권과 언론을 사욕 추구 매국노로 규정했다.
- X에 국익 훼손 행위를 비판하며 비정상의 정상화를 국가 과제로 지목했다.
- 이스라엘 팔레스타인 비판에 대한 공세를 정면 겨냥해 역지사지 원칙 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"정치·언론도 공익 외면 땐 매국행위"
이스라엘 인권 비판 둘러싼 '국익 공방'에 정면 대응
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이재명 대통령이 12일 "사욕을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라 부른다"며 정치권과 언론의 책임윤리를 정면 거론했다. 일부 야권과 언론의 최근 행태를 '사익추구형 매국행위'로 규정하며, "비정상의 정상화가 국가적 과제"라고 짚었다.
이 대통령은 이날 오전 X(옛 트위터)에 글을 올려 "국익을 포함한 공익추구가 사명인 정치와 언론에서도 매국 행위가 버젓이 벌어진다"고 밝혔다. "사욕을 위해 국익을 해치는 것이 나쁜 짓임을 모르는 이들도 많다. 아니 알면서 감행하는 것인지도 모르겠다"고도 했다. 발언 수위는 지난달 '정치권 반성과 개혁'을 촉구했던 메시지보다 한층 높아진 표현으로, 국익 논란을 둘러싼 대통령의 직설형 언급이라는 점에서 주목된다.
이어 그는 "각국의 주권과 보편적 인권은 존중되어야 하고, 침략적 전쟁은 부인된다. 그게 우리 헌법정신이자 국제적 상식"이라며 "역지사지는 개인만이 아니라 국가 관계에도 적용된다"고 덧붙였다. "내 생명과 재산만큼 남의 생명·재산도 귀하다. 존중해야 존중받는다"고 마무리했다.
이 대통령의 이번 X 글은, 최근 이스라엘의 팔레스타인 인권 침해를 겨냥해 이스라엘을 '반인권적·반국제법적 행동'의 당사자로 공개 비판해 양국 간 외교 갈등까지 빚은 상황에서 나왔다. 이를 두고 일부 야당과 보수 성향 언론이 "외교 참사" "국익 훼손"이라는 공세를 이어온 행태를 정면으로 겨냥해, 정치·언론계 일각의 움직임을 '사욕을 위한 매국 행위'로까지 확장해 공세를 펼친 메시지로 해석된다.
gomsi@newspim.com