'조폭 연루설' 허위 판결에...李대통령 "무책임한 언론은 흉기보다 무서운 것"

대법원, 장영하 징역 1년 집행유예 2년 유죄 확정

"사과·정정 보도 없다" 허위 의혹 보도 책임 촉구

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이재명 대통령이 자신에 대한 '조폭 연루설'을 제기한 장영하 국민의힘 경기 성남 수정구 당협위원장의 징역형 집행유예가 확정되자 당시 의혹을 보도한 언론을 강하게 비판했다.

이 대통령은 14일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 더불어민주당 이건태 의원의 게시글을 공유하며 "사실확인 없이 보도하는 언론, 의도적으로 조작 왜곡 보도하는 언론, 근거 없는 허위 주장을 그대로 옮기는 무책임한 언론은 흉기보다 무서운 것"이라고 밝혔다. 이어 "가짜뉴스 없는, 진실과 정의가 강물처럼 흐르는 맑은 세상을 희구한다"고 덧붙였다.

이재명 대통령이 지난 10일 오전 청와대 본관에서 9회 국무회의를 주재하고 있다. [사진=청와대 제공]

이 대통령은 "아무 근거 없는 '이재명 조폭 연루설'을 확인도 없이 무차별 확대 보도한 언론들이 이런 판결이 나는데도 사과는커녕 정정보도 하나 없다"며 "정정은 고사하고 사실 보도조차 없다"고 지적했다. 그러면서 "세상에는 여전히 나를 조폭 연루자로 아는 사람들이 많을 것"이라며 허위 의혹 보도의 영향에 대해 언급했다.

앞서 대법원은 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 기소된 장영하 변호사에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했다. 장 변호사는 2021년 10월 성남 폭력조직 국제마피아파 행동대원 박철민 씨의 말을 근거로 이 대통령이 성남시장 재직 시절 조직에 사업 특혜를 주는 대가로 약 20억 원을 받았다고 주장한 혐의를 받는다.

이 대통령은 게시글 말미에서 이 의원을 향해 "고생하신 것을 잘 안다. 참으로 감사하다"며 "앞으로도 할 일이 많은데 잘 부탁드린다"고 말했다.

mkyo@newspim.com