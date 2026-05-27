김문수 의원 "노관규 후보, 尹 관련 발언·재산신고 누락 의혹 해명해야"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 김문수 더불어민주당 의원(전남 순천갑)은 27일 노관규 무소속 전남 순천시장 후보를 향해 윤석열 정권교체 발언 의혹과 금품·관권선거 의혹, 재산신고 누락·축소 의혹에 대한 즉각적인 해명을 촉구했다.

김 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "최근 공개된 녹취에 제20대 대통령 선거 당시 노 후보로 추정되는 인물이 윤석열 후보의 당선을 바라는 취지로 해석될 수 있는 발언과 이재명 당시 후보를 향한 정치검찰 수사 프레임에 동조하는 듯한 발언이 담겼다"며 이같이 밝혔다.

[사진=김문수 의원실]

김 의원은 해당 녹취에서 노 후보로 추정되는 인물이 "윤석열이가 오늘 돼가지고 정권이 딱 넘어가버렸으면 좋겠는디", "대장동만이 아니여. 그 옆에 백현동이 더 많아부러"라는 발언이 공개됐다고 주장했다.

또 다른 녹취에는 노 후보의 금품 제공과 대규모 선거조직 운영을 시사하는 발언이 담겨 있다며 "사실이라면 정치자금법, 지방공무원법, 청탁금지법, 공직선거법 위반 소지가 있는 중대한 사안"이라고 꼬집었다.

노 후보의 재산신고 의혹도 제기했다. 김 의원은 "노 후보 재산은 2025년 약 23억원에서 이번 후보자 재산신고에서 약 30억원으로 늘었다"며 "이전 재산신고 과정에서 부친 채권 7억원을 누락·축소한 것이라면 공직윤리법 위반 여부를 따져봐야 한다"고 주장했다.

김 의원은 "선거관리위원회와 수사기관은 노 후보 녹취의 진위, 금품 제공 여부, 공무원 동원 여부, 재산신고 누락 의혹을 즉각 수사해야 한다"며 "법 위반 사실이 확인될 경우, 즉각 사퇴해야 한다"고 촉구했다.

jeongwon1026@newspim.com