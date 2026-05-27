타워크레인노조 전면 총파업 돌입…전국 건설현장 85% '올스톱'

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전국 건설현장서 1800여대 장비 점거

중노위서 조정 중지되자 총파업 선언

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 전국민주노동조합총연맹(전국노총)과 한국노동조합총연맹(한국노총) 소속 타워크레인 노동자들이 전면 총파업을 선언하고 전국 주요 건설현장에서 타워크레인 점거 투쟁에 돌입했다.

전국노총 전국건설노동조합 타워크레인분과위원회와 한국노총 한국타워크레인조종사노조는 27일 서울 종로구 청와대 앞에서 기자회견을 열고 총파업 돌입을 선언했다.

조합과 시공사 갈등으로 공사가 중단된 서울 강동구 둔촌주공 재건축 공사 현장의 타워크레인 해체가 연기됐다. 시공사업단(현대건설·HDC현대산업개발·대우건설·롯데건설)은 지난주 서울시가 제시한 중재안을 거부하고 오늘 해체 작업을 시작할 예정이었지만 일단 다음주로 미뤘다. 사진은 7일 오후 서울 강동구 둔촌주공 재건축 단지의 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

양대노총은 이번 총파업으로 전국 약 1800대 장비를 점거하면서 전국 건설현장 85%가 멈춘다고 설명했다. 주요 건설현장으로는 서울 서초구 방배아크로리츠카운티, 서울 성동구 성수동 삼성물산 현장, 서울 송파구 잠실주경기장리모델링 현장 등이 있다.

타워크레인 노조는 그간 사용자 측 단체인 타워크레인안전협회와 총 10차례 교섭을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 노조가 요구한 임금 총액 15% 인상과 법정 근로시간(주 40시간) 준수 등이 받아들여지지 않았다. 이에 노조는 지난 11일 중앙노동위원회에 사후 조정을 신청했다. 하지만 조정 과정에서도 노사 간 입장 차가 좁혀지지 않았다. 지난 21일 조정 중지 결정이 내려지자 노조는 결국 총파업을 선언했다.

타워크레인 노조는 이번 파업이 단순한 임금 인상을 넘어 붕괴 직전의 타워크레인 업계를 살리기 위한 생존권 투쟁임을 강조했다. 노조에 따르면 현재 건설업계는 인건비를 제외한 장비 임대료를 0원에 입찰하는 비정상적인 저가 경쟁이 고착화되어 있다.

이로 인해 노동자 임금은 절반 수준으로 삭감되고 안전 예산은 사라져 중대재해 위험이 방치되고 있는 실정이다. 더욱이 타워크레인 노동자들은 1년을 일하면 최대 2년 가까이 일자리를 구하지 못하는 극심한 장기 실업과 고용 불안에 시달리고 있다는 게 타워크레인 노조의 주장이다.

타워크레인 노조 측은 "수억원의 성과급을 받는 대기업 정규직의 파업에는 정부가 즉각 중재에 나서면서도 철야 작업 중 동료들이 목숨을 잃고 생계난을 호소하는 타워크레인 노동자들의 목소리는 철저히 외면하고 있다"고 규탄했다.

타워크레인 노조는 ▲발주자 직접지급제 확대 ▲타워크레인 표준시장단가 현실화 ▲소형 타워크레인 및 검사제도 개편 ▲장비 사용제한 폐지 등 구조 개선을 위한 7대 요구안 수용을 정부에 촉구했다.

아울러 노조는 "무분별한 저가 경쟁과 저단가 계약을 제도적으로 금지하고 적정 임금과 안전이 보장되는 산업 구조가 구축될 때까지 투쟁을 이어갈 방침"이라고 밝혔다.

lahbj11@newspim.com