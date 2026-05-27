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AI 여파에 닭고기값 들썩…정부, 하림 부화장 찾아 수급 점검

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AI 핵심 요약

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  • 정부가 27일 전북 김제 하림 부화장을 찾아 닭고기 수급 상황을 점검했다
  • AI 확산에 따른 종계 살처분으로 병아리 생산 감소와 닭고기 공급 부족 우려가 커졌다고 했다
  • 정부는 육용 종란 수입과 생산·시설 지원 확대 방안을 검토해 여름철 수급 불안을 차단한다는 방침이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

27일 전북 김제 하림 PS 부화장 방문
민생안정지원단 "합리적 가격 공급"

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 고병원성 조류인플루엔자(AI) 여파로 닭고기 공급 부족 우려가 커지자 정부가 여름철 성수기를 앞두고 현장 점검에 나섰다.

특히 종계 살처분으로 병아리 생산이 줄면서 구조적인 가격 상승 압력이 이어지는 만큼 수입 종란 활용과 생산 지원 확대 방안도 검토한다는 방침이다.

범부처 민생안정지원단은 27일 전북 김제에 위치한 하림 김제 PS(Parent Stock) 부화장을 방문해 육용 종란 수입 현황과 닭고기 수급 상황을 점검했다고 밝혔다.

육계 사육모습 [사진=하림] 2023.04.27

이번 점검은 동절기 AI 확산으로 종계가 대규모 살처분되면서 병아리 생산이 감소한 데 따른 조치다.

정부는 공급 부족 문제를 완화하기 위해 육용 종란 수입을 추진해왔으며, 이날 현장에서는 실제 부화 상황과 공급 여건을 집중 점검했다.

정부는 여름철 삼계탕 소비 증가 등으로 닭고기 수요가 확대될 가능성이 큰 만큼 공급 불안 차단에 총력을 기울인다는 계획이다.

현장 간담회에서는 육용 종란 수입 과정에서의 애로사항과 함께 육계 농가 생산비 부담 완화를 위한 시설 지원 확대 필요성도 제기됐다.

업계 관계자들은 안정적인 생산 기반 확보를 위해 정부 차원의 지원 사업 확대가 필요하다고 건의했다.

장도환 재경부 민생안정지원단장은 "국민 식탁에 신선한 닭고기가 합리적인 가격으로 공급될 수 있도록 현장에서 제기된 애로사항의 해결 방안을 관계 부처와 협의하겠다"고 말했다.

plum@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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